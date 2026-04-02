قىسقى كيىمدەردى دۇرىس ساقتاۋدىڭ جولدارى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ءساۋىردىڭ باسىندا كۇن رايى كۇرت جىلىدى. بۇل دەگەنىمىز - قىسقى كيىمدەردى ءبىرجولا جيناپ، گاردەروبتى جاڭارتاتىن ۋاقىت كەلدى دەگەن ءسوز.
الايدا قىمبات پالتو، اياق كيىم مەن جىلى كيىمدەردى دۇرىس ساقتاماسا، ولار جارتى جىل ىشىندە ءوزىنىڭ ساپاسىن جوعالتىپ، جاعىمسىز ءيىس ءسىڭىرىپ نە زيانكەستەردىڭ «ولجاسىنا» اينالۋى مۇمكىن. سوندىقتان قىسقى كيىمدەردى ۇزاق مەرزىمدە ۇقىپتى ەتىپ ساقتاۋ وتە ماڭىزدى.
الدىمەن گاردەروبتى رەتكە كەلتىرىڭىز
قىسقى كيىمدەردى جيناۋ - تەك ساقتاۋ ەمەس، سونىمەن قاتار گاردەروبقا «تەكسەرىس» جاساۋعا جاقسى مۇمكىندىك. ءبىر كۇندى ارنايى ءبولىپ، بارلىق كيىمدى قاراپ شىعۋ كەرەك. ۇزاق ۋاقىت كيمەگەن، ەندى قاجەت بولمايتىن دۇنيەلەردى ساقتاۋدىڭ ەش ءمانى جوق - ولار تەك ارتىق ورىن الادى. مۇنداي كيىمدەردى ەكىگە ءبولىڭىز:
ءبىرى - ءالى دە جارامدى، ونى مۇقتاج جاندارعا بەرۋگە نەمەسە قايتا وڭدەۋگە بولادى؛
ەكىنشىسى - توزعان، جارامسىز كيىمدەر.
تازالىق - ۇزاق ساقتاۋدىڭ كەپىلى
ساقتاۋعا جىبەرىلەتىن بارلىق كيىم مىندەتتى تۇردە جۋىلىپ، تازالانۋى ءتيىس. كيىمدە قالعان داق، تەر ءيىسى نەمەسە كىر زيانكەستەردى تارتادى. سونىڭ سالدارىنان كەلەسى ماۋسىمعا دەيىن جاقسى كورەتىن كيىمىڭىز ءبۇلىنىپ قالۋى مۇمكىن.
كيىمدەردى مىندەتتى تۇردە جاپسىرماداعى نۇسقاۋلىققا ساي جۋىڭىز جانە تولىق كەپكەنشە كۇتىڭىز. ىلعال كۇيىندە جينالعان كيىم كوگەرىپ، جاعىمسىز ءيىس شىعارادى.
دۇرىس ساقتاۋ ءتاسىلىن تاڭداڭىز
ءار كيىمنىڭ وزىنە ساي ساقتاۋ ءادىسى بار:
سوزىلعىش كيىمدەر (مىسالى، سۆيتەرلەر) - تەك بۇكتەلىپ، كولدەنەڭ ساقتالۋى كەرەك؛
مىجىلۋعا بەيىم كيىمدەر - ىلگىشتە تۇرعانى دۇرىس؛
كۇرتەشە مەن پالتو - ارنايى قاپقا سالىنىپ، ىلگىشتە ساقتالۋى ءتيىس؛
سۆيتەرلەردى اۋىر جانە جەڭىل دەپ ءبولىپ، اۋىرلارىن تومەنگە، جەڭىلدەرىن ۇستىنە قويعان ءجون؛
باس كيىم، شارف، قولعاپتاردى ءبىر قوراپقا جيناڭىز؛
بىلعارى بۇيىمداردى الدىن الا قاعازعا وراپ قويعان دۇرىس؛
اياق كيىمنىڭ ىشىنە قاعاز تىعىپ، ءپىشىنىن ساقتاپ، كەيىن قوراپقا نەمەسە ارنايى قاپقا سالىڭىز.
ساقتايتىن ورىندى دۇرىس تاڭداڭىز
قىسقى كيىمدەردى ساقتاۋ ءۇشىن ەڭ قولايلى ورىن - قۇرعاق، سالقىن ءارى كۇن ساۋلەسى تىكەلەي تۇسپەيتىن جەر. ىلعال ورتا كوگەرۋگە اكەلسە، كۇن ساۋلەسى ماتانىڭ ءتۇسىن وڭدىرادى. ال تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت وزگەرۋى كيىمنىڭ قۇرىلىمىنا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن.
زيانكەستەردەن قورعاۋ
كيىم سالىنعان شكافقا كۇيە نەمەسە باسقا زيانكەستەر تۇسپەۋى ءۇشىن تابيعي قۇرالداردى قولدانۋعا بولادى. مىسالى، لاۆاندا سالىنعان قالتاشالار نەمەسە بالقاراعاي (كەدر) كەسىندىلەرى جاندىكتەردى ۇركىتەدى ءارى كيىمگە جاعىمدى ءيىس بەرەدى.
قىسقى كيىمدەردى دۇرىس ساقتاۋ - تەك ۇقىپتىلىق ەمەس، ۇنەمنىڭ دە بىردەن-ءبىر جولى. ءبىر كۇن ءبولىپ، ءبارىن جۇيەلەپ قويعانىڭىز كەلەسى ماۋسىمدا وزىڭىزگە كادىمگىدەي جەڭىلدىك سىيلايتىنىن ۇمىتپاڭىز.
el.kz