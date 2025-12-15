قىسقى دەمالىس: 2025-2026-جىلعى ماۋسىمداعى قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋ-شاڭعى كۋرورتتارى
استانا. KAZINFORM - قىس مەزگىلىنىڭ باستالۋىمەن قازاقستاندىقتار مەن شەتەلدىك تۋريستەر تاۋ-شاڭعى كۋرورتتارىندا دەمالۋدى جيى تاڭدايدى. 2025-2026-جىلعى قىسقى ماۋسىمدا ەلىمىزدىڭ جەتى وڭىرىندە شاڭعى، سنوۋبورد جانە باسقا دا قىسقى بەلسەندى دەمالىس تۇرلەرىنە ارنالعان 13 تەن استام لوكاتسيا قولجەتىمدى.
الماتى قالاسى
«شىمبۇلاق» - ەلىمىزدەگى تانىمال تاۋ-شاڭعى كۋرورتى. ۇزىندىعى 20 شاقىرىمدى قۇرايتىن ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى تراسسالار، اسپالى جولدار، جالعا بەرۋ پۋنكتتەرى بار. گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن الەمدەگى ەڭ بيىك تۇنگى شاڭعى تراسساسىن كورۋگە بولادى. قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: zipline، اتقا ءمىنۋ، كونكيمەن سىرعاناۋ، پاراپلانمەن ۇشۋ.
«Pioneer» - وتباسىلىق تاۋ كۋرورتى ۇلتتىق ساياباق اۋماعىندا 2000 مەتردەن استام بيىكتىكتە ورنالاسقان. تراسسالاردىڭ جالپى ۇزىندىعى - 3000 مەتر. ولار اۋەسقويلار مەن تاجىريبەلى سپورتشىلارعا دا قولايلى. كۋرورت جىل بويى جۇمىس ىستەيدى. قوسىمشا: بەلسەندىلىكتەر: تابيعي مارشرۋتتار، وتباسىلىق باعدارلامالار، جابدىقتاردى جالعا الۋ قولجەتىمدى.
الماتى وبلىسى
«oy-Qaragay» وتباسىلىق تاۋ كۋرورتىندا جالپى ۇزىندىعى 28 شاقىرىمدى قۇرايتىن 15 تراسسا بار. اۋماعىندا مەيرامحانالار، قوناق ءۇي جانە ويىن-ساۋىق الاڭدارى قىزمەت كورسەتەدى. قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: ارقان ساياباعى، ات سپورتى ورتالىعى، ساداق اتۋ، پەينتبول، ەكسكۋرسيالار.
«اق بۇلاق» ءارتۇرلى دايىندىق دەڭگەيىنە ارنالعان تراسسالار ۇسىنادى، فريرايد ءۇشىن دە قولايلى. تراسسا ۇزىندىعى 2500 مەترگە دەيىن جەتەدى، كوتەرىلۋ ۋاقىتى 8-13 مينۋت. قوسىمشا مۇمكىندىكتەر: ساناتوري-كۋرورتتىق ساۋىقتىرۋ باعدارلامالارى، كۆادروتسيكلدەر.
اقمولا وبلىسى
ءوڭىر بىرنەشە قىسقى تۋريزم نىساندارىن ۇسىنادى.
«Orman Ski Resort» شۋچينسك-بۋراباي كۋرورت ايماعىندا ورنالاسقان. كەشەندە جالپى ۇزىندىعى 800 مەترلىك تراسسالار، كوتەرگىشتەر، كەشكى جارىقتاندىرۋ، جابدىقتى جالداۋ جانە نۇسقاۋشىلار بار. بەلسەندىلىكتەر: شاڭعى، سنوۋبورد، تيۋبينگ، شانامەن سىرعاناۋ، قاراعايلى ورماندا سەرۋەندەۋ.
«elikti Park» كوكشەتاۋ قالاسىنان 25 شاقىرىم جەردە زەرەندى اۋدانىندا ورنالاسقان. ۇزىندىعى 4 شاقىرىمعا دەيىنگى تراسسالار، بۋگەلدى جانە كرەسەلدى كوتەرگىشتەر، جابدىق جالداۋ جانە قىسقى ويىن-ساۋىق ايماقتارىن ۇسىنادى. بەلسەندىلىكتەر: تاۋ شاڭعىسى، سنوۋبورد، تيۋبينگ، كونكي تەبۋ، تازا اۋادا سەرۋەندەۋ.
«نۇرتاۋ» بازاسى شۋچينسك-بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىندا ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى - 800 مەتر. اسپالى جول، مەن سىرعاناۋ ورىندارىمەن جانە سنوۋتيۋبتارعا ارنالعان كوتەرگىشپەن جابدىقتالعان.
ش ق و
«التاي ءالپى» وسكەمەن قالاسىنان 24 ك م جەردە ورنالاسقان. ۇزىندىعى 4,5 شاقىرىمعا دەيىن جەتەتىن 12 ەڭىس بار. جۇمىس مەرزىمى قاراشادان ساۋىرگە دەيىن جالعاسادى. نۇسقاۋشىلار قىزمەتى، جالعا بەرۋ پۋنكتتەرى قولجەتىمدى. قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: پانتوتەراپيا، بالىق اۋلاۋ، اتپەن سەرۋەندەۋ، ارقان ساياباعى.
«نۇرتاۋ» وبلىس ورتالىعىنان 35 ك م قاشىقتىقتا ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى - 2000 م. قوناقتارعا ەكى نەگىزگى جانە ءبىر وقۋ تراسساسى ۇسىنىلادى، فريرايد ايماقتارى، كوتتەجدەر مەن بالالار باقشاسى قاراستىرىلعان. بەلسەندىلىكتەر: تيۋبينگ، مونشا، وشاق الاڭى، ەكسكۋرسيالار.
ريددەر قالاسى ماڭىنداعى تاۋ شاڭعىسى ورىندارى:
Stardust Camp - ۆەرحنيايا حاريۋزوۆكا اۋىلىندا ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى 1000 م، بۋگەلدى كوتەرگىشپەن جابدىقتالعان. قوناق ءۇي جانە گلەمپينگ بار. قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: تيۋبينگ، سىرعاناق
«ەدەلۆەيس» - ءتۇرلى دەڭگەيدەگى تراسسالار، سلالومعا ارنالعان سەرتيفيكاتتالعان ءتۇسۋ ەڭىستەرى بار. تراسسا ۇزىندىعى - 1300 م. قوسىمشا: تاۋعا شىعۋ، كونكيمەن سىرعاناۋ.
تۇركىستان وبلىسى
جىل بويى جۇمىس ىستەيتىن «الاتاۋ» كۋرورتى تولە ءبي اۋدانىنىڭ نىسانبەك اۋىلىندا ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى - 1800 م. بەلسەندىلىكتەر: شاڭعى، سنوۋبورد، تيۋبينگ، قاردا ءجۇرۋ كولىگى، قاردا جۇرۋگە ارنالعان ارنايى قۇرالدار، اتپەن سەرۋەندەۋ مارشرۋتتارى.
پاۆلودار وبلىسى
مىرزاشوقى» تاۋ شاڭعىسى بازاسى قاراجار اۋىلىنا جاقىن جەردە ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى - 960 مەتر. اسپالى جول جانە جابدىق جالداۋ پۋنكتى بار. بازادا تۇرۋ قاراستىرىلماعان.
قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: تيۋبينگ، تازا اۋادا سەرۋەندەۋ، قاردا ءجۇرۋ