ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:59, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قىسقى دەمالىس: 2025-2026-جىلعى ماۋسىمداعى قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋ-شاڭعى كۋرورتتارى

    استانا. KAZINFORM - قىس مەزگىلىنىڭ باستالۋىمەن قازاقستاندىقتار مەن شەتەلدىك تۋريستەر تاۋ-شاڭعى كۋرورتتارىندا دەمالۋدى جيى تاڭدايدى. 2025-2026-جىلعى قىسقى ماۋسىمدا ەلىمىزدىڭ جەتى وڭىرىندە شاڭعى، سنوۋبورد جانە باسقا دا قىسقى بەلسەندى دەمالىس تۇرلەرىنە ارنالعان 13 تەن استام لوكاتسيا قولجەتىمدى.

    қысқы демалыс, саяхат
    Фото: Kazakh Tourism

    الماتى قالاسى

    «شىمبۇلاق» - ەلىمىزدەگى تانىمال تاۋ-شاڭعى كۋرورتى. ۇزىندىعى 20 شاقىرىمدى قۇرايتىن ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى تراسسالار، اسپالى جولدار، جالعا بەرۋ پۋنكتتەرى بار. گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن الەمدەگى ەڭ بيىك تۇنگى شاڭعى تراسساسىن كورۋگە بولادى. قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: zipline، اتقا ءمىنۋ، كونكيمەن سىرعاناۋ، پاراپلانمەن ۇشۋ.

    «Pioneer» - وتباسىلىق تاۋ كۋرورتى ۇلتتىق ساياباق اۋماعىندا 2000 مەتردەن استام بيىكتىكتە ورنالاسقان. تراسسالاردىڭ جالپى ۇزىندىعى - 3000 مەتر. ولار اۋەسقويلار مەن تاجىريبەلى سپورتشىلارعا دا قولايلى. كۋرورت جىل بويى جۇمىس ىستەيدى. قوسىمشا: بەلسەندىلىكتەر: تابيعي مارشرۋتتار، وتباسىلىق باعدارلامالار، جابدىقتاردى جالعا الۋ قولجەتىمدى.

    الماتى وبلىسى

    «oy-Qaragay» وتباسىلىق تاۋ كۋرورتىندا جالپى ۇزىندىعى 28 شاقىرىمدى قۇرايتىن 15 تراسسا بار. اۋماعىندا مەيرامحانالار، قوناق ءۇي جانە ويىن-ساۋىق الاڭدارى قىزمەت كورسەتەدى. قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: ارقان ساياباعى، ات سپورتى ورتالىعى، ساداق اتۋ، پەينتبول، ەكسكۋرسيالار.

    «اق بۇلاق» ءارتۇرلى دايىندىق دەڭگەيىنە ارنالعان تراسسالار ۇسىنادى، فريرايد ءۇشىن دە قولايلى. تراسسا ۇزىندىعى 2500 مەترگە دەيىن جەتەدى، كوتەرىلۋ ۋاقىتى 8-13 مينۋت. قوسىمشا مۇمكىندىكتەر: ساناتوري-كۋرورتتىق ساۋىقتىرۋ باعدارلامالارى، كۆادروتسيكلدەر.

    اقمولا وبلىسى

    ءوڭىر بىرنەشە قىسقى تۋريزم نىساندارىن ۇسىنادى.

    «Orman Ski Resort» شۋچينسك-بۋراباي كۋرورت ايماعىندا ورنالاسقان. كەشەندە جالپى ۇزىندىعى 800 مەترلىك تراسسالار، كوتەرگىشتەر، كەشكى جارىقتاندىرۋ، جابدىقتى جالداۋ جانە نۇسقاۋشىلار بار. بەلسەندىلىكتەر: شاڭعى، سنوۋبورد، تيۋبينگ، شانامەن سىرعاناۋ، قاراعايلى ورماندا سەرۋەندەۋ.

    «elikti Park» كوكشەتاۋ قالاسىنان 25 شاقىرىم جەردە زەرەندى اۋدانىندا ورنالاسقان. ۇزىندىعى 4 شاقىرىمعا دەيىنگى تراسسالار، بۋگەلدى جانە كرەسەلدى كوتەرگىشتەر، جابدىق جالداۋ جانە قىسقى ويىن-ساۋىق ايماقتارىن ۇسىنادى. بەلسەندىلىكتەر: تاۋ شاڭعىسى، سنوۋبورد، تيۋبينگ، كونكي تەبۋ، تازا اۋادا سەرۋەندەۋ.

    «نۇرتاۋ» بازاسى شۋچينسك-بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىندا ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى - 800 مەتر. اسپالى جول، مەن سىرعاناۋ ورىندارىمەن جانە سنوۋتيۋبتارعا ارنالعان كوتەرگىشپەن جابدىقتالعان.

    ش ق و

    «التاي ءالپى» وسكەمەن قالاسىنان 24 ك م جەردە ورنالاسقان. ۇزىندىعى 4,5 شاقىرىمعا دەيىن جەتەتىن 12 ەڭىس بار. جۇمىس مەرزىمى قاراشادان ساۋىرگە دەيىن جالعاسادى. نۇسقاۋشىلار قىزمەتى، جالعا بەرۋ پۋنكتتەرى قولجەتىمدى. قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: پانتوتەراپيا، بالىق اۋلاۋ، اتپەن سەرۋەندەۋ، ارقان ساياباعى.

    «نۇرتاۋ» وبلىس ورتالىعىنان 35 ك م قاشىقتىقتا ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى - 2000 م. قوناقتارعا ەكى نەگىزگى جانە ءبىر وقۋ تراسساسى ۇسىنىلادى، فريرايد ايماقتارى، كوتتەجدەر مەن بالالار باقشاسى قاراستىرىلعان. بەلسەندىلىكتەر: تيۋبينگ، مونشا، وشاق الاڭى، ەكسكۋرسيالار.

    ريددەر قالاسى ماڭىنداعى تاۋ شاڭعىسى ورىندارى:

    Stardust Camp - ۆەرحنيايا حاريۋزوۆكا اۋىلىندا ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى 1000 م، بۋگەلدى كوتەرگىشپەن جابدىقتالعان. قوناق ءۇي جانە گلەمپينگ بار. قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: تيۋبينگ، سىرعاناق

    «ەدەلۆەيس» - ءتۇرلى دەڭگەيدەگى تراسسالار، سلالومعا ارنالعان سەرتيفيكاتتالعان ءتۇسۋ ەڭىستەرى بار. تراسسا ۇزىندىعى - 1300 م. قوسىمشا: تاۋعا شىعۋ، كونكيمەن سىرعاناۋ.

    تۇركىستان وبلىسى

    جىل بويى جۇمىس ىستەيتىن «الاتاۋ» كۋرورتى تولە ءبي اۋدانىنىڭ نىسانبەك اۋىلىندا ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى - 1800 م. بەلسەندىلىكتەر: شاڭعى، سنوۋبورد، تيۋبينگ، قاردا ءجۇرۋ كولىگى، قاردا جۇرۋگە ارنالعان ارنايى قۇرالدار، اتپەن سەرۋەندەۋ مارشرۋتتارى.

    پاۆلودار وبلىسى

    مىرزاشوقى» تاۋ شاڭعىسى بازاسى قاراجار اۋىلىنا جاقىن جەردە ورنالاسقان. تراسسا ۇزىندىعى - 960 مەتر. اسپالى جول جانە جابدىق جالداۋ پۋنكتى بار. بازادا تۇرۋ قاراستىرىلماعان.

    قوسىمشا بەلسەندىلىكتەر: تيۋبينگ، تازا اۋادا سەرۋەندەۋ، قاردا ءجۇرۋ

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
