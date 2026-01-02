قىسقى ايازدا كولىكتى قيىندىقسىز وتالدىرۋدىڭ ءتيىمدى جولى
استانا. KAZINFORM - قىستىڭ ايازدى كۇندەرى كولىكتىڭ وتالماي قالۋى جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ەڭ جيى كەزدەسەتىن ماسەلەلەردىڭ ءبىرى. مۇنداي قيىندىقتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن الدىن الا دايىندىق پەن دۇرىس كۇتىم اسا ماڭىزدى.
قاراپايىم، ءبىراق ءتيىمدى كەڭەستەردى ساقتاۋ ارقىلى سۋىقتا كولىكتى قيىندىقسىز وتالدىرۋعا بولادى، دەپ جازادى el.kz ينتەرنەت پورتالى.
ەڭ الدىمەن، اككۋمۋلياتوردىڭ جاعدايىنا نازار اۋدارۋ قاجەت. سۋىقتا باتارەيا قۋاتى تەز السىرەيدى، سوندىقتان قىستىڭ الدىندا اككۋمۋلياتوردى تەكسەرتىپ، قاجەت بولسا جاڭاسىنا اۋىستىرعان ءجون. كونتاكتىلەردىڭ تازا ءارى مىقتاپ بەكىتىلگەنىنە كوز جەتكىزۋ دە ماڭىزدى، سەبەبى ءالسىز بايلانىس وتالۋعا كەدەرگى كەلتىرەدى.
ەكىنشى ماڭىزدى ماسەلە - قوزعالتقىش مايى. قىستا تۇتقىرلىعى تومەن، ياعني سۋىققا ارنالعان ماي قولدانۋ ۇسىنىلادى. قويۋ ماي ايازدا قويۋلانىپ، قوزعالتقىشتىڭ اينالۋىن قيىنداتادى. ءوندىرۋشى ۇسىنعان قىسقى مايدى پايدالانۋ كولىكتىڭ جەڭىل وتالۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى.
سونداي-اق وتىن جۇيەسىنىڭ تازالىعى دا ۇلكەن ءرول اتقارادى. قىستا ساپالى وتىن قۇيۋ، وتىن سۇزگىلەرىن ۋاقىتىلى اۋىستىرۋ جانە ديزەل كولىكتەردە قىسقى ديزەل وتىنىن پايدالانۋ قاجەت. بۇل وتىننىڭ قويۋلانىپ قالۋىن جانە جۇيەنىڭ بىتەلۋىن بولدىرمايدى.
قورىتىندىلاي كەلە، كولىكتى قىستا قيىندىقسىز وتالدىرۋ ءۇشىن ونى الدىن الا دايىنداپ، جۇيەلى تۇردە كۇتىم جاساۋ كەرەك. اككۋمۋلياتوردى باقىلاۋ، دۇرىس ماي تاڭداۋ جانە ساپالى وتىن قولدانۋ - ايازدى كۇندەرى كولىكتىڭ سەنىمدى قىزمەت ەتۋىنىڭ باستى كەپىلى.