قىسقى پاراليمپيادا جۇلدەگەرلەرىنە قانشا سىياقى تولەنگەنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قىسقى پاراليمپيادا جۇلدەگەرلەرى مەن ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنا 388 ميلليون تەڭگەدەن استام سىياقى تولەندى، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى 2026 -جىلى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتكەن XIV قىسقى پاراليمپيا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى مەن جۇلدەگەرلەرىنە جانە ۇزدىك التىلىققا ەنگەن سپورتشىلارعا اقشالاي سىياقى بەرۋ تۋرالى قاۋلى قابىلدادى.
- سىياقى ەربول حاميتوۆ (پارا بياتلون، پارا شاڭعى جارىسى جانە پارا شاڭعى ەستافەتاسى)، الەكساندر گەرليتس (پارا شاڭعى جارىسى جانە پارا شاڭعى ەستافەتاسى) جانە ۆلاديسلاۆ كوبالعا (پارا شاڭعى ەستافەتاسى)، سونداي-اق سپورتشىلاردىڭ العاشقى، جەكە جانە باس جاتتىقتىرۋشىلارىنا دا تولەندى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان رەسمي اقپاراتتا.
بۇدان بولەك، پاراليمپيادا چەمپيونىنا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان تاراپىنان قوسىمشا قولداۋ كورسەتىلەدى. اتاپ ايتقاندا، اكىمدىك سپورتشىعا جەرگىلىكتى كوممۋنالدىق تۇرعىن ءۇي قورىنان تەگىن پاتەر بەرەدى.
وسىعان دەيىن قىسقى وليمپيادا جانە پاراليمپيادادا ۇزدىك وندىققا ەنگەن سپورتشىلار ماراپاتتالعانىن جازعانبىز.