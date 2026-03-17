قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ەربول حاميتوۆ قازاقستانعا ورالدى
استانا. KAZINFORM - استانا اۋەجايىندا سپورتشىنى تۋعان-تۋىستارى، جانكۇيەرلەرى مەن سپورت قوعامداستىعىنىڭ وكىلدەرى قارسى الدى.
يتاليادا وتكەن XIV قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىندا وتانداسىمىز پارا بياتلوننان التىن، ال پارا شاڭعى جارىسىنان قولا مەدال جەڭىپ الدى. وسىلايشا قىسقى پاراليمپيادا ويىندارى-2026 باعدارلاماسىنىڭ ەكى ساناتى بويىنشا تۇعىرعا بىردەن كوتەرىلە العان قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ العاشقىسى بولدى.
تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ اۋەجايدا سويلەگەن سوزىندە پاراليمپياداشىنىڭ ماراپاتتارى تەك سپورتشىنىڭ عانا ەمەس، ونىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنىڭ دا ەڭبەگى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەربول حاميتوۆقا استانادان ەكى بولمەلى پاتەرگە سەرتيفيكات تابىستالدى.
ەربول حاميتوۆتىڭ پاراليمپيادا التىنى جانە قولا مەدالىن العاننان كەيىن مەملەكەت تاراپىنان قانشا كولەمدە سىياقى الاتىنى بەلگىلى بولدى.
يتاليانىڭ تەسەرو قالاسىندا وتكەن جارىستا 2026 -جىلعى قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ التىن جۇلدەسىن يەلەنگەن قازاقستاندىق پارا سپورتشى ەربول حاميتوۆ Kazinform تىلشىسىنە سۇحبات بەرىپ، الداعى جوسپارلارىن ايتتى.