قىسقى پاراليمپيادا: قازاقستان قۇراماسى مەدالدار كەستەسىندە نەشىنشى ورىن الدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى قىسقى پاراليمپيادادا قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورىتىندى مەدالدار كەستەسىندە قاي ورىنعا جايعاسقانى بەلگىلى بولدى.
ءدۇبىرلى دودادا وتانداسىمىز ەربول حاميتوۆ ءبىر التىن جانە ءبىر قولا مەدال الدى. ول 13-ناۋرىزدا پارا بياتلوننان 4,5 شاقىرىمدىق ءىز كەسۋ جارىسىندا (وتىرىپ جارىسۋ ساناتى) جەڭىستىڭ ەڭ بيىك تۇعىرىنا كوتەرىلدى. وعان دەيىن 10-ناۋرىزدا پارا شاڭعى جارىسىنان 1500 مەترگە كلاسسيكالىق سپرينت جارىسىندا قولا مەدال جەڭىپ العان ەدى.
قىسقى پاراليمپيادادا 44 مەدالمەن قىتاي (15 التىن، 13 كۇمىس، 16 قولا) جەڭىمپاز اتانسا، ودان كەيىنگى ورىنداعى ا ق ش (13-5-6) پەن رەسەي 12 (8-1-3) مەدال ولجالادى. ال، قازاقستان 1 التىن، 1 قولا جۇلدەمەن 18-ورىنعا جايعاستى.
ء دۇبىرلى دودادا بارلىعى 27 ەلدىڭ سپورتشىلارى مەدالعا قول جەتكىزدى.
قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىندا قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى پارا شاڭعى جارىسى مەن پارا بياتلون سپورت تۇرلەرى بويىنشا ەل نامىسىن قورعادى.
حالىقارالىق ارەنادا قازاقستان اتىنان 7 سپورتشى باق سىنادى. ولاردىڭ قاتارىندا ەربول حاميتوۆ، نۇرلان ءالىموۆ، الەكساندر گەرليتس، يۋري بەرەزين، ۆلاديسلاۆ كوبال، سەرگەي ۋسولتسيەۆ جانە اننا گراچەۆا بار.