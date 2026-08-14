قىسقا ۆيدەوعا اۋەستىك جاسوسپىرىمدەردىڭ وقۋ كۇيزەلىسىن جەڭۋىن قيىنداتادى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - TikTok ،Instagram Reels جانە وسىعان ۇقساس قىسقا ۆيدەو پلاتفورمالارىن باقىلاۋسىز پايدالانۋ جاسوسپىرىمدەردىڭ كۇندەلىكتى وقۋ قيىندىقتارىنا توتەپ بەرۋ قابىلەتىنىڭ تومەندەۋىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. قىتاي عالىمدارىنىڭ ءبىر جىلدىق زەرتتەۋى قىسقا ۆيدەولارعا تاۋەلدىلىك كۇشەيگەن سايىن وقۋشىلاردىڭ ءساتسىز باعا، كۇردەلى تاپسىرما نەمەسە ساباقتاعى قيىندىقتاردان كەيىن تەز قالپىنا كەلۋى قيىنداي تۇسەتىنىن كورسەتتى. زەرتتەۋ Computers in Human Behavior جۋرنالىندا جاريالانعان.
زەرتتەۋگە قىتايداعى ءۇش مەكتەپتىڭ 10-سىنىبىندا وقيتىن 1567 جاس ءوسپىرىم قاتىسقان. ولاردىڭ ورتاشا جاسى 15,4 جاس jkls. عالىمدار وقۋشىلاردان ءبىر جىل ىشىندە ءۇش رەت، ءار التى اي سايىن ساۋالناما العان. ساۋالنامالار قىسقا ۆيدەوعا تاۋەلدىلىك بەلگىلەرىن، بولاشاق تۋرالى ويلاۋ قابىلەتىن جانە كۇندەلىكتى وقۋ قىسىمىن قالاي ەڭسەرەتىنىن باعالاعان.
زەرتتەۋشىلەر ەرەكشە نازار اۋدارعان كورسەتكىشتىڭ ءبىرى - academic buoyancy، ياعني وقۋشىنىڭ كۇندەلىكتى وقۋ قيىندىقتارىنان كەيىن قايتا قالىپقا كەلە الۋ قابىلەتى. بۇل اۋىر پسيحولوگيالىق سوققىدان كەيىنگى توزىمدىلىكتى ەمەس، مىسالى، تومەن باعا الۋ، قيىن تاقىرىپتى تۇسىنبەۋ نەمەسە ءۇي تاپسىرماسىنا بايلانىستى كۇيزەلىستى جەڭە ءبىلۋدى بىلدىرەدى.
ناتيجەسىندە زەرتتەۋدىڭ باسىندا قىسقا ۆيدەولارعا تاۋەلدىلىك كورسەتكىشى جوعارى بولعان جاسوسپىرىمدەردىڭ كەيىنگى كەزەڭدەردە وقۋ قيىندىقتارىن ەڭسەرۋ كورسەتكىشى تومەندەگەن. عالىمدار بۇل بايلانىستى تۇسىندىرەتىن ىقتيمال تەتىكتەردىڭ ءبىرىن دە انىقتاعان: قىسقا ۆيدەولارعا شامادان تىس اۋەستەنۋ ادامنىڭ بولاشاققا باعىتتالعان ويلاۋىن السىرەتۋمەن بايلانىستى بولعان.
ياعني جاس ءوسپىرىم ۇزاق مەرزىمدى ماقساتتان گورى ءدال قازىرگى ساتتە تەز راحات سىيلايتىن ارەكەتكە كوبىرەك كوڭىل ءبولۋى مۇمكىن. قىسقا ۆيدەولار بىرنەشە سەكۋند سايىن جاڭا ءارى قىزىقتى كونتەنت ۇسىنىپ، بىردەن ەموتسيونالدىق سىياقى بەرەدى. ال وقۋ ناتيجەسى، ەمتيحان نەمەسە بولاشاق ماماندىق سياقتى ماقساتتار ۇزاق ۋاقىت پەن كۇش-جىگەردى قاجەت ەتەدى. زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ مودەلىندە قىسقا ۆيدەوعا تاۋەلدىلىك بولاشاق تۋرالى ويلاۋدىڭ السىرەۋىن، ال بۇل ءوز كەزەگىندە وقۋ قيىندىقتارىنا توتەپ بەرۋ قابىلەتىنىڭ تومەندەۋىن بولجاعان.
سونىمەن بىرگە بايلانىس ءبىر باعىتتا عانا بولماعان. كۇندەلىكتى وقۋ قيىندىقتارىن جاقسى ەڭسەرە الاتىن وقۋشىلار كەيىن قىسقا ۆيدەولارعا تاۋەلدىلىك بەلگىلەرىن ازىراق كورسەتكەن. ال بولاشاق ماقساتىن انىق ەلەستەتە الاتىن جاسوسپىرىمدەردىڭ وقۋ قىسىمىنا توزىمدىلىگى جوعارىراق بولعان. زەرتتەۋ اۆتورلارى وسى فاكتورلار ۋاقىت وتە ءبىر-ءبىرىن كۇشەيتۋى نەمەسە السىرەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
مىسالى، وقۋشى ساباقتاعى ساتسىزدىكتەن كەيىن مازاسىزدانسا نەمەسە ءوزىن دارمەنسىز سەزىنسە، كوڭىلىن تەز كوتەرۋ ءۇشىن قىسقا ۆيدەو كورۋگە كەتۋى مۇمكىن. بۇل ادەت قايتالانا بەرگەن جاعدايدا وقۋ ماسەلەسىنەن ۋاقىتشا قاشۋ تاسىلىنە اينالىپ، ماسەلەنى ودان ءارى قيىنداتۋى ىقتيمال دەگەن بولجام بار.
دەگەنمەن زەرتتەۋ TikTok نەمەسە Reels وقۋ قابىلەتىن تىكەلەي ناشارلاتادى دەپ دالەلدەمەيدى. بارلىق نەگىزگى كورسەتكىش وقۋشىلاردىڭ وزدەرى تولتىرعان ساۋالنامالار ارقىلى الىنعان. ءبىر جىلدىق باقىلاۋ وزگەرىستەردىڭ ۋاقىت بويىنشا بايلانىسىن كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرگەنىمەن، وعان وتباسىلىق جاعداي، پسيحولوگيالىق دەنساۋلىق، ۇيقى نەمەسە وقۋ جۇكتەمەسى سياقتى باسقا فاكتورلار دا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋ تەك قىتايداعى جاسوسپىرىمدەر اراسىندا جۇرگىزىلگەندىكتەن، ناتيجەنى بارلىق ەلدىڭ وقۋشىلارىنا بىردەي قولدانۋعا دا بولمايدى. سوعان قاراماستان اۆتورلار جاسوسپىرىمدەردىڭ قىسقا ۆيدەو پايدالانۋىن ازايتۋمەن قاتار، ولاردىڭ بولاشاقتاعى ماقساتىن ناقتى ەلەستەتۋىنە جانە بۇگىنگى ارەكەتىنىڭ سول ماقساتپەن بايلانىسىن تۇسىنۋىنە كومەكتەسۋ پايدالى بولۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى.