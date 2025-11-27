قىسقا ۆيدەولار ميعا قالاي اسەر ەتەدى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - TikTok ،Instagram Reels ،YouTube Shorts سياقتى پلاتفورمالار اقپارات تۇتىنۋ ادەتىمىزدى تۇبەگەيلى وزگەرتتى. ولار كوڭىل كوتەرەدى، جاڭا دۇنيەگە ۇيرەتەدى، جارناما مەن ساياساتقا اسەر ەتەدى. ءبىراق جاڭا زەرتتەۋلەر ۇزدىكسىز سكروللينگ ميدىڭ جۇمىسىنا ەلەۋلى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتىپ وتىر، - دەپ جازادى Tengri Life.
زەرتتەۋ نەنى كورسەتتى؟
اۋستراليانىڭ گريففيت ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارى 71 عىلىمي ماقالا نەگىزىندە 100 مىڭعا جۋىق ادامنىڭ مالىمەتىن تالداپ، قىسقا ۆيدەولاردىڭ كوڭىل-كۇي مەن ويلاۋ قابىلەتىنە ىقپالىن زەرتتەگەن.
ناتيجەسىندە:
قىسقا روليكتەردى ءجيى قاراۋ مي قىزمەتىنىڭ تومەندەۋىنە،
نازاردىڭ ناشارلاۋىنا،
رەاكسيانى باقىلاۋ قابىلەتىنىڭ السىرەۋىنە اكەلەتىنى انىقتالدى.
بۇل جاسوسپىرىمدەرگە دە، ەرەسەكتەرگە دە ورتاق اسەر. زەرتتەۋ گروۋۆس پەن تومپسوننىڭ «ۇيرەنۋ جانە سەزىمتالدىقتىڭ قوس تەورياسىنا» سۇيەنەدى، ول كوگنيتيۆتىك پروتسەستەردىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن تۇسىندىرەدى.
اۋستراليالىق زەرتتەۋشىلەر بىرنەشە ماڭىزدى قورىتىندىعا كەلگەن:
قىسقا ءارى جىلدام ۆيدەولار تاۋەلدىلىك تۋدىرا الادى،
ميعا ۇنەمى كۇشتى ستيمۋل بەرىلگەندىكتەن، ۋاقىت وتە كەلە كىتاپ وقۋ، تاپسىرما ورىنداۋ سياقتى باياۋ ارەكەتتەرگە قايتا كوڭىل ءبولۋ قيىندايدى،
الگوريتمدەر يمپۋلسيۆتىلىكتى كۇشەيتەدى،
ءار ۆيدەو جىلدام ءلاززات بەرەتىندىكتەن، ادام تەز اسەر الۋعا بەيىمدەلەدى.
قىسقا ۆيدەولاردى شامادان تىس كورۋ:
الەۋمەتتىك وقشاۋلانۋدى،
ومىرگە قاناعاتتانۋدىڭ تومەندەۋىن،
ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىن،
مازاسىزدىقتىڭ ارتۋىن تۋدىرۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋشىلەر بۇل اسەردىڭ بارلىق جاس توپتارىندا بايقالاتىنىن ايتادى: قىسقا ۆيدەولارعا كوپ ۋاقىت جۇمسايتىن ادامداردىڭ نازارىن ۇستاپ تۇرۋ قابىلەتى ايتارلىقتاي تومەندەيدى.
ناتيجە
عالىمدار قىسقا ۆيدەولارعا تاۋەلدىلىكتى ولشەيتىن ارنايى شكالا جاساپ شىقتى. بۇل بولاشاق زەرتتەۋلەرگە كومەكتەسپەك.
زەرتتەۋ اۆتورلارى قىسقا ۆيدەولاردىڭ قارقىندى تارالۋى ولاردىڭ ادامنىڭ ويلاۋ قابىلەتى مەن مىنەز-قۇلقىنا اسەرىن تەرەڭىرەك زەرتتەۋدى تالاپ ەتەتىنىن ايتادى