قىسقا روليكتەر ۇيقىنى بۇزادى، مازاسىزدىقتى ارتتىرادى
TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts جانە باسقا دا پلاتفورمالار ءبىزدىڭ كونتەنتتى تۇتىنۋ ءتاسىلىمىزدى الدەقاشان وزگەرتكەن. ولار كوڭىل كوتەرەدى، ۇيرەتەدى، جارناما مەن ساياساتقا ىقپال ەتەدى.
ءبىراق جاڭا زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، شەكسىز اينالدىرۋ (scroll) ميعا ايتارلىقتاي اسەر ەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
اۆسترالياداعى گريففيت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى 71 عىلىمي ماقالانى نەگىزگە الىپ، شامامەن 100 مىڭ قاتىسۋشىنىڭ دەرەكتەرىن تالداپ، قىسقا ۆيدەولاردىڭ كوگنيتيۆتىك فۋنكتسيالار مەن پسيحيكالىق دەنساۋلىققا قالاي اسەر ەتەتىنىن انىقتاۋعا تىرىسقان.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە سايكەس، قىسقا ۆيدەولاردى ءجيى كورۋ مي قىزمەتىن تومەندەتىپ، نازاردى شوعىرلاندىرۋدى جانە رەاكسيانى باقىلاۋ قابىلەتىن ناشارلاتادى. بۇل قۇبىلىس جاسوسپىرىمدەرگە دە، ەرەسەكتەرگە دە قاتىستى.
عالىمدار تۇجىرىمدارىن گروۋۆس پەن تومپسوننىڭ «ۇيرەنۋ مەن سەزىمتالدىقتىڭ قوس تەورياسىنا» سۇيەنىپ جاساعان. بۇل تەوريا كوگنيتيۆتىك پروتسەستەردىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن تۇسىندىرەدى.
اۆستراليالىق زەرتتەۋشىلەر مىناداي قورىتىندىعا كەلدى:
جىلدام ءارى قىسقا ۆيدەولار تاۋەلدىلىك تۋدىرۋى مۇمكىن. ۋاقىت وتە كەلە ميعا ۇزاق ءارى تىنىش ارەكەتتەرگە (مىسالى، كىتاپ وقۋ نەمەسە ەسەپ شىعارۋ) اۋىسۋ قيىندايدى.
كونتەنتتى ىرىكتەۋ الگوريتمدەرى يمپۋلسيۆتىلىكتى كۇشەيتىپ، جىلدام ءلاززات الۋعا ۇمتىلىستى ارتتىرادى.
قىسقا ۆيدەولاردى شامادان تىس كورۋ الەۋمەتتىك وقشاۋلانۋعا، ومىرگە قاناعاتتانۋدىڭ تومەندەۋىنە، ۇيقىنىڭ ناشارلاۋىنا جانە مازاسىزدىقتىڭ ارتۋىنا بايلانىستىرىلادى.
زەرتتەۋشىلەر بۇل اسەر بارلىق جاستاعى ادامداردا بايقالاتىنىن اتاپ ءوتتى، قىسقا ۆيدەولارعا كوپ ۋاقىت بولەتىندەردە نازاردى شوعىرلاندىرۋ ايتارلىقتاي تومەندەيدى.
عالىمدار قىسقا ۆيدەولارعا تاۋەلدىلىكتى ولشەۋگە كومەكتەسەتىن ارنايى شكالا جاساپ شىعاردى. بۇل بولاشاق زەرتتەۋلەرگە پايدالى بولماق.
اۆتورلار قىسقا ۆيدەولاردىڭ تانىمالدىلىعى ارتقان سايىن ولاردىڭ كوگنيتيۆتىك فۋنكتسيالار مەن مىنەز- قۇلىققا اسەرىن تەرەڭىرەك زەرتتەۋ قاجەتتىگىن ايتادى.
الىنعان دەرەكتەر ەندى وسى پلاتفورمالاردىڭ كۇندەلىكتى ومىرگە ىقپالىن تۇسىنۋگە باعىتتالعان بولاشاق زەرتتەۋلەرگە نەگىز بولا الادى.
ازامات قويشىعارا