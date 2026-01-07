قىس مەزگىلىندە قانداي دارۋمەن ىشكەن دۇرىس - دارىگەر كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - قىس مەزگىلىندە كۇن ساۋلەسىنىڭ از تۇسۋىنە بايلانىستى D دارۋمەنى تاپشىلىعى ءجيى بايقالادى. بۇل سۇيەك، بۇلشىقەت جانە يممۋندىق جۇيەنىڭ السىرەۋىنە اكەلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى جالپى تاجىريبە دارىگەرى اقبايان نۇرقابىل قىزى ءتۇسىندىردى.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، D دارۋمەنى كالتسي مەن فوسفوردىڭ اعزاعا دۇرىس سىڭۋىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. بۇل ەلەمەنتتەر جەتىسپەگەن جاعدايدا سۇيەك ءتىنىنىڭ السىرەۋى، ءتىس پەن بۇلشىقەت پروبلەمالارى، يممۋنيتەتتىڭ تومەندەۋى بايقالادى.
- ەلوردادا قىس مەزگىلى ۇزاق، سودان ادامدارعا كۇن ساۋلەسى از تۇسەدى. سوندىقتان D دارۋمەنىنىڭ تاپشىلىعى ءجيى كەزدەسەدى. ونىڭ العاشقى بەلگىلەرى - شارشاۋ، السىزدىك، كۇيزەلىس، بۇلشىقەت اۋىرۋى، ءتىس پەن تىرناقتىڭ السىرەۋى. D دارۋمەنىن ءبىر رەت كوتەرىپ قانا قويماي، ونى تۇراقتى تۇردە قولداپ وتىرۋ قاجەت. سەبەبى تاعام ارقىلى كۇندەلىكتى قاجەتتى مولشەردى تولىق الۋ قيىن. ول بالىقتا، جۇمىرتقانىڭ سارىسىندا، ءسۇت ونىمدەرىندە بولعانىمەن، بارلىعى بىردەي ولاردى كۇندە تۇتىنا بەرمەيدى، - دەدى دارىگەر Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ بۇگىن LIVE باعدارلاماسىندا.
مامان پروفيلاكتيكالىق جانە ەمدىك دوزانىڭ ايىرماشىلىعىنا دا توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، زەرتحانالىق تالداۋ ناتيجەسى 10-30 ارالىعىندا بولسا، بۇل دارۋمەن تاپشىلىعى سانالادى جانە ەمدىك دوزا تاعايىندالادى. ال 50-100 ارالىعى قالىپتى كورسەتكىشكە جاتادى، 100 دەن جوعارى دەڭگەي گيپەرۆيتامينوز قاۋپىن تۋدىرادى.
دارىگەر D دارۋمەنىن ماگني جانە ومەگا-3 ماي قىشقىلدارىمەن بىرگە، تاڭعى اس كەزىندە قابىلداعان دۇرىس ەكەنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار ەگدە جاستاعى ادامداردا، ارتىق سالماعى بار ازاماتتاردا، سونداي-اق اسقازان- ىشەك جولى، باۋىر مەن بۇيرەك اۋرۋلارى بار ناۋقاستاردا D دارۋمەنىنىڭ ءسىڭۋى تومەندەيدى. بالالاردا ونىڭ جەتىسپەۋى راحيت (مەشەل) اۋرۋىنىڭ دامۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
- قىركۇيەك ايىنان مامىرعا دەيىن پروفيلاكتيكا رەتىندە قابىلداۋعا بولادى. ەرەسەكتەر ءۇشىن تاۋلىكتىك پروفيلاكتيكالىق دوزا - 600-2000 حالىقارالىق بىرلىك، ال بالالارعا 400 حالىقارالىق بىرلىك مولشەرى ۇسىنىلادى. ەڭ باستىسى - مولشەردەن اسىرماۋ، - دەدى اقبايان نۇرقابىل قىزى.
