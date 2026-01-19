قىس كەزىندە بالىق اۋلاۋ: الەمدىك رەكورد، سۇيىكتى ءىس جانە كوڭىل تىنىشتىعى
استانا. KAZINFORM - ناعىز بالىقشىلار تىنىش جاعالاۋدا ساعاتتاپ وتىرۋعا نەمەسە اعىسى قاتتى وزەندە بەلۋاردان سۋ كەشىپ تۇرۋعا دايىن. بۇل - اۋەستىك پە، الدە دەمالىستىڭ ءبىر ءتۇرى مە؟
قىسقى بالىق اۋلاۋ اسىرەسە كوپشىلىككە تۇسىنىكسىز: اياز، ىزعارلى جەل، قاۋىپتى مۇز - ءبارى قاتار جۇرەدى. سوعان قاراماستان، بۇل حوببيدى تاڭداعاندار از ەمەس.
قىس كەزىندە بالىق اۋلاۋعا قاتىستى قىزىقتى دەرەكتەر كوپ. سولاردىڭ اراسىنان بىرنەشەۋىن سۇرىپتاپ، وقىرمان نازارىنا ۇسىنعاندى ءجون كوردىك.
ا ق ش- تىڭ ميننەسوتا شتاتىنداعى سيگالل كولى قىستا ناعىز «ىرىمشىككە» ۇقساپ كەتەدى. سەبەبى جىل سايىن مۇز ۇستىندە 15 مىڭعا جۋىق بالىقشى جينالىپ، مىڭداعان ويىقتا بالىق اۋلايدى.
كاناداداعى شاعىن ەلدى مەكەندەردىڭ بىرىندە 2000-جىلى تاڭعالارلىق رەكورد تىركەلگەن. مۇندا ءبىر جىلدا كەلگەن بالىقشىلاردىڭ بالىق اۋلاۋعا جۇمساعان ۋاقىتى 4,5 ميلليون كۇنگە تەڭ بولعان.
ستاتيستيكاعا سەنسەك، الەمدەگى بالىقشىلاردىڭ شامامەن %60 ۇستاعان بالىعىن قايتادان سۋعا جىبەرەدى. مىسالى، كانادادا ءبىر بالىقشى قىس مەزگىلىندە 20 كەلىلىك كول فورەلىن ءبىر ساعاتتاي اۋلاپ، سۋرەتكە ءتۇسىرىپ الىپ، قايتا جىبەرگەن.
قىسقى بالىق اۋلاۋ ماۋسىمى اسا قاۋىپتى. مۇزدىڭ جارىلۋى، بوران، قاتتى اياز - ءبارى قاۋىپ توندىرەدى. 2013-جىلى ريگا شىعاناعىندا 220 بالىقشى مۇزدىڭ ءبولىنىپ كەتۋىنەن تەڭىزگە قاراي اعىپ كەتكەن. ابىروي بولعاندا، قۇتقارۋشىلاردىڭ ارقاسىندا ادام شىعىنى بولمادى.
قىسقى بالىق اۋلاۋدا جايلىلىقتى قالايتىندار ءۇشىن ارنايى كولىكتەر ويلاپ تابىلعان. ولار مۇز ۇستىندە تۇرىپ، اۆتوكولىكتىڭ تۇبىندەگى تەسىكتەن جىلى سالوندا وتىرىپ-اق بالىق اۋلايدى.
كەي ەلدەردە ۇستالعان بالىق ارنايى زيانسىز بوياۋمەن بەلگىلەنىپ، قايتا جىبەرىلەدى. ەگەر باسقا بىرەۋ سول بالىقتى قايتا ۇستاسا، ونى دا بوساتۋى ءتيىس. بۇل - جازىلماعان «دجەنتلمەندىك كەلىسىم».
قىسقى بالىق اۋلاۋ - جاڭا ءداستۇر ەمەس. بۇل تۋرالى اريستوتەلدىڭ ءوزى جازعان. ال مۇز ۇستىندە بالىق اۋلاۋ جايلى العاشقى جازبالار ب. ز. د. IV عاسىرعا تيەسىلى.
بالىق اۋلاۋعا ءاردايىم اس دايىنداپ ءىشۋ ءۇشىن بارا بەرمەيدى. 2014-جىلى ءبىر بالىقشى 15 كەلىلىك تۇقى ۇستاعان. ال گيننەس رەكوردتار كىتابىنا كىرۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە الىپ بالىق ۇستاۋ شارت ەمەس: سارى الابۇعا ۇستاعان 12 جاستاعى قىز دا تاريحقا ەندى.