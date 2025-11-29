07:30, 29 - قاراشا 2025 | GMT +5
قىس كەلدى: الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 29، 30-قاراشاعا جانە 1-جەلتوقسانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قار، كوكتايعاق
قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر، قار جاۋادى. رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا كوكتايعاق بولادى.
تەك رەسپۋبليكانىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىك-شىعىسىندا انتيتسيكلون ىقپالىمەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
اۋا تەمپەراتۋراسى
ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ءسال جوعارىلايدى: تۇندە 0-8-گرادۋس اياز، كۇندىز 0-5-گرادۋس جىلى.
وڭتۇستىك-شىعىستا كۇندىز تەمپەراتۋرا بىرتىندەپ 3-11-گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەيدى، تاۋلى ايماقتاردا 0-5-گرادۋس اياز بولادى.
ەلدىڭ قالعان اۋماقتارىندا ايتارلىقتاي وزگەرىس بولمايدى.