قىس باستالعالى 1,1 مىڭنان استام ادام قار قۇرساۋىنان قۇتقارىلدى
استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىندە قىسقى كەزەڭنىڭ ءوتۋى، اپاتتىق-قۇتقارۋ جۇمىستارىنىڭ جۇرگىزىلۋى جانە الداعى مەتەورولوگيالىق جاعدايعا بولجام جونىندە باسپا ءسوز بريفينگىن وتكىزدى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، قىسقى كەزەڭدە توتەنشە جاعدايلارعا جەدەل ارەكەت ەتۋ ماقساتىندا ەل بويىنشا 44 مىڭنان استام قۇتقارۋشى جانە 14 مىڭنان اسا تەحنيكا ازىرلەنگەن. ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ مىندەتتەرى ايقىندالعان.
- 2025-جىلعى 1-قاراشادان بەرى قار قۇرساۋىنان 1137 ادام قۇتقارىلىپ، ەۆاكۋاتسيالاندى، ونىڭ ىشىندە 129 بالا بار. سونداي-اق 199 تەحنيكا قاردان شىعارىلدى، - دەدى ت ج م توتەنشە جاعدايلاردى جويۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى ماگومەد احريەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەل وڭىرلەرىندە 1681 جىلىتۋ پۋنكتى دايىندالدى. سونىمەن بىرگە، 40 تراسسالىق مەديتسينالىق-قۇتقارۋ پۋنكتى دە جىلىتۋ پۋنكتى رەتىندە پايدالانىلاتىن بولادى.
ت ج م ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە جەدەل باسقارۋ ورتالىعىندا رەسپۋبليكالىق جەدەل شتاب جۇمىس ىستەپ تۇر، مۇنداي شتابتار ەلدىڭ بارلىق 17 وڭىرىندە قۇرىلعان.
ازاماتتىق قورعاۋ كۇشتەرى مەن باسقارۋ ورگاندارىنىڭ دايىندىعىن باعالاۋ ماقساتىندا بارلىق وڭىردە الدىن الا «قىس-2025» كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋى وتكىزىلگەن.
ءوز كەزەگىندە «قازگيدرومەت» ر م ك وكىلدەرى اۋقىمدى تسيكلون ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جالعاساتىنىن ايتىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى قار، بوران جانە جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى. وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستا جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن، كوكتايعاق جانە تۇمان بولجانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ت ج م قازاقستاندىقتاردى ساقتىق شارالارىن ۇستانۋعا، داۋىلدى ەسكەرتۋلەردى باقىلاۋعا جانە قولايسىز اۋا رايى جاعدايىندا الىس جولعا شىقپاۋعا شاقىرعان بولاتىن.