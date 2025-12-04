قىرىق مينۋتتىق جاتتىعۋ ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن جاقسارتاتىنى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - Psychophysiology جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋگە سايكەس، نەبارى 42 مينۋتقا سوزىلعان ءبىر رەتتىك كۇش جاتتىعۋى ەرەسەكتەردىڭ جادىسىن جاقسارتا الادى. بۇعان پەرديۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى كوز جەتكىزدى.
ەكسپەريمەنتكە 18-50 جاس ارالىعىنداعى 121 ەرىكتى قاتىستى. قاتىسۋشىلار ەكى توپقا ءبولىندى: ءبىرىنشىسى جاتتىعۋ جاساسا، ەكىنشىسى تەك جاتتىعۋ تەحنيكاسى تۋرالى ۆيدەونى تاماشالادى.
جاتتىعۋ باعدارلاماسى ەكى مينۋتتىق دەنە قىزدىرۋدان باستالىپ، بيتسەپسكە ارنالعان جاتتىعۋ، قولدى جانە اياق بۇلشىقەتتەرىن دامىتۋعا ارنالعان ترەناجەرلىك جاتتىعۋلارمەن جالعاستى. دايىندىق اياقتالعان سوڭ قاتىسۋشىلار قان تالداۋى مەن تەكسەرۋدەن ءوتتى.
ناتيجەسىندە كۇشتىك جاتتىعۋ جاساعاندار توپتارىندا تەست تاپسىرعان كەزدە رەاكتسيا ۋاقىتى ايتارلىقتاي جىلدامىراق بولدى. عالىمدار مۇنى جۇمىس جادىنىڭ جاقسارۋىمەن بايلانىستىردى. جۇمىس جادى - قىسقا ۋاقىتقا اقپاراتتى ساقتاپ، ونى بىردەن وڭدەۋگە جاۋاپتى كوگنيتيۆتىك جۇيە.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، جاتتىعۋدان كەيىن لاكتات دەڭگەيىنىڭ جانە ارتەريالدىق قىسىمنىڭ ۋاقىتشا جوعارىلاۋى مي قىزمەتىن جەدەلدەتىپ، كوگنيتيۆتىك كورسەتكىشتەردى ارتتىرۋى مۇمكىن. دەگەنمەن، اسەردىڭ قانشا ۋاقىتقا سوزىلاتىنى ازىرگە بەلگىسىز: تەكسەرۋ تەك جاتتىعۋدان كەيىن بىردەن جۇرگىزىلگەن.