قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى ەپوسى يۋنەسكو-نىڭ رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمىنە ۇسىنىلادى
استانا. KAZINFORM - «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» ەپوسى يۋنەسكو-نىڭ ادامزاتتىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسىنىڭ رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمىنە ۇسىنىلادى. بۇل جايىندا سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- قازىرگى تاڭدا يۋنەسكو-نىڭ ادامزاتتىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسىنىڭ رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمىنە (بۇدان ءارى - رەپرەزەنتاتيۆتىك ءتىزىم) سوڭعى 10 جىل ىشىندە قازاق حالقىنا ءتان 14 ەلەمەنت ەنگىزىلدى. بيىل «سالبۋرىن: تازى ەرتىپ، بۇركىت سالاتىن اتبەگىلەر فەستيۆالى» ۇلتتىق نوميناتسيالىق قۇجاتتاماسى يۋنەسكو-نىڭ قاراۋىنا ۇسىنىلىپ، اتالعان تىزىمگە ەنگىزۋ كۇتىلۋدە، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، يۋنەسكو-نىڭ قولدانىستاعى ەرەجەلەرىنە سايكەس مەملەكەتتەر وزدەرىنىڭ ۇلتتىق نوميناتسيالارىن رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمگە ەكى جىلدا ءبىر رەتتەن ارتىق ۇسىنا المايدى.
- ۇسىنىلعان اقپاراتقا سايكەس «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» ەپوستىق جىرىن رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمگە ەنگىزۋ ماسەلەسى قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس الداعى ۋاقىتتا قاراستىرىلادى، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
بۇعان دەيىن «ابايدىڭ قارا سوزدەرى» يۋنەسكو-نىڭ «الەم جادى» تىزىلىمىنە ەنۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
مارلان جيەمباي