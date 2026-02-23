ق ز
    قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى ەپوسى يۋنەسكو-نىڭ رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمىنە ۇسىنىلادى

    استانا. KAZINFORM - «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» ەپوسى يۋنەسكو-نىڭ ادامزاتتىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسىنىڭ رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمىنە ۇسىنىلادى. بۇل جايىندا سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.

    فوتو: dzerginsk.by

    - قازىرگى تاڭدا يۋنەسكو-نىڭ ادامزاتتىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسىنىڭ رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمىنە (بۇدان ءارى - رەپرەزەنتاتيۆتىك ءتىزىم) سوڭعى 10 جىل ىشىندە قازاق حالقىنا ءتان 14 ەلەمەنت ەنگىزىلدى. بيىل «سالبۋرىن: تازى ەرتىپ، بۇركىت سالاتىن اتبەگىلەر فەستيۆالى» ۇلتتىق نوميناتسيالىق قۇجاتتاماسى يۋنەسكو-نىڭ قاراۋىنا ۇسىنىلىپ، اتالعان تىزىمگە ەنگىزۋ كۇتىلۋدە، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.

    ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، يۋنەسكو-نىڭ قولدانىستاعى ەرەجەلەرىنە سايكەس مەملەكەتتەر وزدەرىنىڭ ۇلتتىق نوميناتسيالارىن رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمگە ەكى جىلدا ءبىر رەتتەن ارتىق ۇسىنا المايدى.

    - ۇسىنىلعان اقپاراتقا سايكەس «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» ەپوستىق جىرىن رەپرەزەنتاتيۆتىك تىزىمگە ەنگىزۋ ماسەلەسى قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس الداعى ۋاقىتتا قاراستىرىلادى، - دەدى پرەمەر-مينيستر.

    بۇعان دەيىن «ابايدىڭ قارا سوزدەرى» يۋنەسكو-نىڭ «الەم جادى» تىزىلىمىنە ەنۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    مارلان جيەمباي

