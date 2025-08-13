قۋىرىلعان كارتوپتىڭ دەنساۋلىققا قاۋپى قانداي؟
استانا. KAZINFORM - گارۆارد عالىمدارى جۇرگىزگەن اۋقىمدى زەرتتەۋ كارتوفەل فريدى جيى تۇتىنۋ قانت ديابەتىنىڭ دامۋ قاۋپىن ايتارلىقتاي ارتتىراتىنىن كورسەتتى.
بۇل تۋرالى The Guardian جازدى.
British Medical Journal جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋگە سايكەس، اپتاسىنا ءۇش رەت كارتوفەل فري جەۋ ديابەت قاۋپىن 20 پايىزعا، ال بەس رەت تۇتىنۋ - 27 پايىزعا ارتتىرادى.
حالىقارالىق زەرتتەۋ توبى، قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مامانى سەەد موحامماد مۋساۆيدىڭ جەتەكشىلىگىمەن، 1984-2021-جىلدار ارالىعىندا ا ق ش- تاعى 205 مىڭ مەديتسينالىق قىزمەتكەردىڭ دەرەكتەرىن تالداعان. قاتىسۋشىلار ءار ءتورت جىل سايىن وزدەرىنىڭ تاماقتانۋ ادەتتەرى تۋرالى ساۋالناما تولتىرعان.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى:
كارتوپتىڭ ءوزى زيان ەمەس، ءبىراق ونى دايىنداۋ ءادىسى ۇلكەن ءرول اتقارادى.
پىسىرىلگەن، بۋعا پىسكەن نەمەسە پيۋرە تۇرىندەگى كارتوپتى جيى جەۋ ديابەت قاۋپىن نەبارى 5 پايىزعا ارتتىرادى.
كارتوپتى تۇتاس ءداندى ونىمدەرمەن الماستىرۋ قاۋىپ دەڭگەيىن 8 پايىزعا تومەندەتەدى، ال ءدال كارتوفەل فريدى الماستىرۋ - 19 پايىزعا دەيىن تومەندەتەدى.
لوندونداعى كوروليەۆا ماريا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ديەتولوگى كاۆتەر حاشەم بىلاي دەيدى:
كارتوپ پايدالى تاماقتانۋ ۇلەسىنىڭ ءبىر بولىگى بولا الادى، ەگەر ونى ماي مەن تۇزدى كوپ قوسپاي پىسىرسە. كارتوفەل فري - بۇل كوپ ماي، تۇز جانە كالوريا، ولار سالماق قوسۋعا جانە 2-تيپتەگى قانت ديابەتىنىڭ قاۋپىن ارتتىرۋعا اكەلەدى.
عالىمدار زەرتتەۋىنىڭ باقىلاۋ سيپاتىنا نازار اۋدارتىپ، بۇل تىكەلەي سەبەپ-سالدار بايلانىسىن دالەلدەمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، الىنعان ناتيجەلەر دەنساۋلىققا پايدالىراق پىسىرۋگە بولاتىنىن كورسەتىپ وتىر.