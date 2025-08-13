ق ز
    22:54, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    قۋىرىلعان كارتوپتىڭ دەنساۋلىققا قاۋپى قانداي؟

    استانا. KAZINFORM - گارۆارد عالىمدارى جۇرگىزگەن اۋقىمدى زەرتتەۋ كارتوفەل فريدى جيى تۇتىنۋ قانت ديابەتىنىڭ دامۋ قاۋپىن ايتارلىقتاي ارتتىراتىنىن كورسەتتى.

    Картофель фри
    Фото: stopfake.kz

    بۇل تۋرالى The Guardian جازدى.

    British Medical Journal جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋگە سايكەس، اپتاسىنا ءۇش رەت كارتوفەل فري جەۋ ديابەت قاۋپىن 20 پايىزعا، ال بەس رەت تۇتىنۋ - 27 پايىزعا ارتتىرادى.

    حالىقارالىق زەرتتەۋ توبى، قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مامانى سەەد موحامماد مۋساۆيدىڭ جەتەكشىلىگىمەن، 1984-2021-جىلدار ارالىعىندا ا ق ش- تاعى 205 مىڭ مەديتسينالىق قىزمەتكەردىڭ دەرەكتەرىن تالداعان. قاتىسۋشىلار ءار ءتورت جىل سايىن وزدەرىنىڭ تاماقتانۋ ادەتتەرى تۋرالى ساۋالناما تولتىرعان.

    زەرتتەۋ ناتيجەلەرى:

    كارتوپتىڭ ءوزى زيان ەمەس، ءبىراق ونى دايىنداۋ ءادىسى ۇلكەن ءرول اتقارادى.

    پىسىرىلگەن، بۋعا پىسكەن نەمەسە پيۋرە تۇرىندەگى كارتوپتى جيى جەۋ ديابەت قاۋپىن نەبارى 5 پايىزعا ارتتىرادى.

    كارتوپتى تۇتاس ءداندى ونىمدەرمەن الماستىرۋ قاۋىپ دەڭگەيىن 8 پايىزعا تومەندەتەدى، ال ءدال كارتوفەل فريدى الماستىرۋ - 19 پايىزعا دەيىن تومەندەتەدى.

    لوندونداعى كوروليەۆا ماريا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ديەتولوگى كاۆتەر حاشەم بىلاي دەيدى:

    كارتوپ پايدالى تاماقتانۋ ۇلەسىنىڭ ءبىر بولىگى بولا الادى، ەگەر ونى ماي مەن تۇزدى كوپ قوسپاي پىسىرسە. كارتوفەل فري - بۇل كوپ ماي، تۇز جانە كالوريا، ولار سالماق قوسۋعا جانە 2-تيپتەگى قانت ديابەتىنىڭ قاۋپىن ارتتىرۋعا اكەلەدى.

    عالىمدار زەرتتەۋىنىڭ باقىلاۋ سيپاتىنا نازار اۋدارتىپ، بۇل تىكەلەي سەبەپ-سالدار بايلانىسىن دالەلدەمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، الىنعان ناتيجەلەر دەنساۋلىققا پايدالىراق پىسىرۋگە بولاتىنىن كورسەتىپ وتىر.

