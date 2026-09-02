قىركۇيەكتە قازاقستاندا قايدا دەمالۋعا بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قىركۇيەك - قازاقستان ىشىندە ساياحاتتاۋعا قولايلى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى. جازعى اپتاپ باسىلىپ، تۋريستىك ورىندارداعى قاربالاس بىرتىندەپ ازايادى.
اسىرەسە كۇزدىڭ العاشقى ايى تاۋ تۋريزمى، ترەكينگ، ەكوتۋريزم جانە تاريحي-تانىمدىق ساپارلار ءۇشىن ىڭعايلى. الايدا ەلىمىزدىڭ اۋماعى ۇلكەن بولعاندىقتان، ءار وڭىردەگى تۋريستىك ماۋسىمنىڭ ەرەكشەلىگى ءارتۇرلى.
قىركۇيەكتە قاي باعىتتاردى تاڭداۋعا بولادى؟
كولساي، قايىڭدى جانە شارىن: كۇزگى ساپاردى بىرىكتىرۋگە بولادى
الماتى وڭىرىندە قىركۇيەك - تابيعي نىسانداردى ارالاۋعا قولايلى ۋاقىت. جازداعى ىستىق باسەڭدەگەن سوڭ شارىن شاتقالىندا جاياۋ ءجۇرۋ جەڭىلدەيدى. ال كولساي مەن قايىڭدىدا كۇزگى پەيزاج باستالادى. بۇل باعىتتاردىڭ ارتىقشىلىعى - بىرنەشە تۋريستىك نىساندى ءبىر ساپارعا بىرىكتىرۋگە بولادى. ماسەلەن، شارىن - ساتى - كولساي - قايىڭدى باعىتىن بىرنەشە كۇنگە جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بار.
كولساي مەن شارىن ەلىمىزدەگى ەڭ كوپ تۋريست باراتىن ۇلتتىق پاركتەردىڭ قاتارىندا.
التىن- ەمەل: قىركۇيەككە قولايلى باعىتتاردىڭ ءبىرى
جازدا اپتاپ ىستىق بولاتىن التىن-ەمەلگە ساپاردى كۇزدىڭ باسىنا جوسپارلاۋ الدەقايدا ىڭعايلى. ۇلتتىق پارككە كەلۋشىلەر ءانشى قۇمدى، اقتاۋ جانە قاتۋتاۋ تاۋلارىن ارالاي الادى.
بۇل باعىت اۆتوساياحات، فوتوتۋريزم جانە تابيعي لاندشافتتاردى تاماشالاۋدى قالايتىن تۋريستەرگە قولايلى. دەگەنمەن پارك اۋماعى ۇلكەن بولعاندىقتان، مارشرۋت پەن كولىكتى الدىن الا جوسپارلاعان ءجون.
بۋراباي: قىسقا دەمالىسقا ىڭعايلى
استانا مەن سولتۇستىك ءوڭىر تۇرعىندارى ءۇشىن قىركۇيەكتەگى ەڭ قولجەتىمدى باعىتتاردىڭ ءبىرى - بۋراباي. بۇل ۋاقىتتا كۋرورت جاعاجاي دەمالىسىنان سەرۋەندەۋ، حايكينگ جانە ساۋىقتىرۋ دەمالىسىنا اۋىسا باستايدى.
كۇزدە بۋراباي مەن ۇلكەن شاباقتى كولدەرىنىڭ ماڭىن ارالاپ، بولەكتاۋعا كوتەرىلىپ، وقجەتپەس پەن جۇمباقتاستى كورۋگە بولادى. سوندىقتان بۇل باعىت دەمالىس كۇندەرىنە ارنالعان ەكى-ءۇش كۇندىك ساپارعا ىڭعايلى. بۋراباي ەلىمىزدەگى ەڭ تانىمال كۋرورتتىق ايماقتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.
كاتونقاراعاي: التايدىڭ كۇزىن كورەتىن ۋاقىت
كۇزگى تابيعاتتى تاماشالاعىسى كەلەتىندەر شىعىس قازاقستانداعى كاتونقاراعايدى قاراستىرا الادى. قىركۇيەكتە التايدىڭ ورمانى سارى جانە قىزىل تۇسكە بويالىپ، ءوڭىردىڭ تابيعي كەلبەتى وزگەرەدى. كاتونقاراعايدا بەرەل قورعاندارى، راحمان قاينارى، سارقىرامالار مەن تاۋلى باعىتتاردى قامتيتىن بىرنەشە تۋريستىك مارشرۋت بار. مۇندا ەكولوگيالىق، ەمدىك-ساۋىقتىرۋ، اۋىلدىق جانە بەلسەندى تۋريزم باعىتتارى دامىعان.
الايدا التايدا كۇز ەرتە تۇسەتىنىن ەسكەرگەن ءجون. تاۋلى ايماقتاردا كۇن كۇرت سالقىنداپ، اۋا رايى تەز وزگەرۋى مۇمكىن. سوندىقتان مۇنداي ساپاردى قىركۇيەكتىڭ العاشقى جارتىسىنا جوسپارلاعان دۇرىس.
تۇركىستان: تاريحي تۋريزم ءۇشىن قولايلى مەزگىل
قىركۇيەكتە تاريحي-تانىمدىق ساپاردى جوسپارلاعاندار تۇركىستاندى تاڭداي الادى. جازداعى اپتاپ بىرتىندەپ باسەڭدەگەندىكتەن، قالانىڭ تاريحي جانە مادەني ورىندارىن ارالاۋ جايلىراق بولادى.
قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنەن بولەك، ساپاردى وتىرار، ارىستان باب جانە ساۋران سەكىلدى تاريحي نىساندارمەن بىرىكتىرۋگە بولادى. وسىلايشا بىرنەشە كۇندىك تولىققاندى مادەني-تانىمدىق مارشرۋت قۇرۋعا مۇمكىندىك بار.
قىركۇيەكتەگى ساپاردا نەنى ەسكەرگەن ءجون؟
كۇزدە قازاقستان بويىنشا ساياحاتتاعاندا اۋا رايىنىڭ ايىرماشىلىعىن ەسكەرگەن ماڭىزدى. وڭتۇستىك پەن باتىستا كۇن ءالى جىلى بولسا، شىعىس پەن تاۋلى ايماقتاردا تۇنگى تەمپەراتۋرا ايتارلىقتاي تومەندەۋى مۇمكىن. تاۋعا نەمەسە ۇلتتىق پاركتەرگە باراتىن تۋريستەر مارشرۋتتىڭ اشىق- جابىق ەكەنىن، جول جاعدايىن جانە اۋا رايىن الدىن الا تەكسەرگەنى دۇرىس. جاياۋ باعىتقا شىققاندا ىڭعايلى اياقكيىم، جىلى ءارى سۋ وتكىزبەيتىن كيىم الىپ، بەلگىلەنگەن تۋريستىك سوقپاقتان شىقپاعان ءجون.
جالپى قىركۇيەك جاعاجاي دەمالىسىنان گورى ەكوتۋريزم، اۆتوتۋريزم، ترەكينگ جانە مادەني-تانىمدىق ساياحاتتارعا قولايلى. ونىڭ ۇستىنە ەلىمىزدە تابيعي باعىتتارعا قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى: 2025-جىلى قازاقستاننىڭ ۇلتتىق پاركتەرىنە 3,7 ميلليون ادام بارعان.
el.kz