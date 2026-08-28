قىركۇيەكتە قانشا كۇن دەمالىس بەرىلەدى؟
استانا. KAZINFORM - بيىلعى-قىركۇيەك قوسىمشا دەمالىسسىز وتەدى. ازاماتتار سەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى عانا دەمالادى.
قىركۇيەكتە مەملەكەتتىك جانە ۇلتتىق مەرەكەلەر جوق، سوندىقتان بۇل ايدا قوسىمشا دەمالىس قاراستىرىلماعان.
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن-قىركۇيەكتە 22 جۇمىس كۇنى جانە 8 دەمالىس كۇنى بولادى. ال التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن 26 جۇمىس كۇنى، 4 دەمالىس كۇنى بولادى.
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسى بويىنشا:
5 جانە 6-قىركۇيەك؛
12 جانە 13-قىركۇيەك؛
19 جانە 20-قىركۇيەك؛
26 جانە 27-قىركۇيەك.
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسى بويىنشا:
6-قىركۇيەك؛
13-قىركۇيەك؛
20-قىركۇيەك؛
27-قىركۇيەك.