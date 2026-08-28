KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىركۇيەكتە قانشا كۇن دەمالىس بەرىلەدى؟

    استانا. KAZINFORM - بيىلعى-قىركۇيەك قوسىمشا دەمالىسسىز وتەدى. ازاماتتار سەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى عانا دەمالادى.

    дети, семья, отдых, ролики, балалар, отбасы, демалыс
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    قىركۇيەكتە مەملەكەتتىك جانە ۇلتتىق مەرەكەلەر جوق، سوندىقتان بۇل ايدا قوسىمشا دەمالىس قاراستىرىلماعان.

    بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن-قىركۇيەكتە 22 جۇمىس كۇنى جانە 8 دەمالىس كۇنى بولادى. ال التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن 26 جۇمىس كۇنى، 4 دەمالىس كۇنى بولادى.

    بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسى بويىنشا:

    5 جانە 6-قىركۇيەك؛

    12 جانە 13-قىركۇيەك؛

    19 جانە 20-قىركۇيەك؛

    26 جانە 27-قىركۇيەك.

    التى كۇندىك جۇمىس اپتاسى بويىنشا:

    6-قىركۇيەك؛

    13-قىركۇيەك؛

    20-قىركۇيەك؛

    27-قىركۇيەك.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور