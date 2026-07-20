قىركۇيەكتەن باستاپ بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى تاڭبالاۋ قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ 2026 -جىلعى 10-شىلدەدەگى بۇيرىعىمەن بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى (ب ب ق) تاڭبالاۋدا قولدانىلاتىن باقىلاۋ (سايكەستەندىرۋ) بەلگىسى مەن سايكەستەندىرۋ قۇرالىنىڭ شەكتى قۇنى بەلگىلەندى.
قۇجاتقا سايكەس، ءبىر تاڭبالاۋ كودىنىڭ ەڭ جوعارى قۇنى ق ق س-سىز 2,68 تەڭگە بولادى.
بۇيرىق 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بۇعان دەيىن بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋ قاعيدالارىنىڭ جوباسى ازىرلەنگەن ەدى.
بۇل جۇيەنى ەنگىزۋ:
زاڭسىز اينالىم كولەمىن ازايتۋعا؛
سالىق تۇسىمدەرىن ارتتىرۋعا؛
نارىقتاعى بارلىق قاتىسۋشى ءۇشىن تەڭ باسەكەلەستىك جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستاندا بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋ 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ەنگىزىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.