KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىركۇيەكتەن باستاپ بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى تاڭبالاۋ قانشا تۇرادى

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ 2026 -جىلعى 10-شىلدەدەگى بۇيرىعىمەن بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى (ب ب ق) تاڭبالاۋدا قولدانىلاتىن باقىلاۋ (سايكەستەندىرۋ) بەلگىسى مەن سايكەستەندىرۋ قۇرالىنىڭ شەكتى قۇنى بەلگىلەندى.

    биологиялық қоспа
    فوتو: pexels.com

    قۇجاتقا سايكەس، ءبىر تاڭبالاۋ كودىنىڭ ەڭ جوعارى قۇنى ق ق س-سىز 2,68 تەڭگە بولادى.

    بۇيرىق 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    بۇعان دەيىن بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋ قاعيدالارىنىڭ جوباسى ازىرلەنگەن ەدى.

    بۇل جۇيەنى ەنگىزۋ:

    زاڭسىز اينالىم كولەمىن ازايتۋعا؛

    سالىق تۇسىمدەرىن ارتتىرۋعا؛

    نارىقتاعى بارلىق قاتىسۋشى ءۇشىن تەڭ باسەكەلەستىك جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    قازاقستاندا بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋ 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ەنگىزىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور