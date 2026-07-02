قىرعىزستاننىڭ ۇ ق م ك بۇرىنعى باسشىسىنا قاتىستى سوت پروتسەسى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستانداعى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتتىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆكە قاتىستى قىلمىستىق سوت پروتسەسى اياقتالىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
ارنايى قىزمەتتىڭ بۇرىنعى باسشىسىنىڭ ادۆوكاتى يكراميدين ايتقۇلوۆتىڭ ايتۋىنشا، سوت بۇگىن قورىتىندى ءسوزىن اياقتادى.
ءتوراعالىق ەتۋشى سۋديا ازيرەت مەدەروۆ ۇكىمدى قاراۋ ءۇشىن كەڭەسۋ بولمەسىنە كەتتى.
ايتا كەتەيىك، قامشىبەك تاشيەۆ بيلىكتى كۇشتەپ باسىپ الۋدى جوسپارلادى جانە قىزمەتتىك وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالاندى دەپ ايىپتالعان بولاتىن. سوت وتىرىستارى جابىق ەسىك جاعدايىندا ءوتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس سوتقا جولدانعانى تۋرالى حابارلاندى.
سونداي-اق، بۇرىنعى ارنايى قىزمەت باسشىسى، بۇرىنعى جوعارعى كەڭەس دەپۋتاتى شايربەك تاشيەۆتىڭ اعاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىستى كۇدىكپەن قاماۋعا الىنعانى بەلگىلى بولدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ ۆيتسە-پرەمەر-مينيستر جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ باسشىسى اۋىستىرىلعاننان كەيىن ءتوراعانىڭ ءۇش ورىنباسارى دا قىزمەتتەرىنەن بوساتىلدى.
كەيىنىرەك قىرعىزستان پرەزيدەنتى كادرلىق شەشىمدەردى ءتۇسىندىردى. سونداي-اق، ول ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسىمەن اراداعى كەلىسپەۋشىلىك تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.