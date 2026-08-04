قىرعىزستاننىڭ باس پروكۋراتۋراسى «75 حات» ءىسى بويىنشا شىعارىلعان ۇكىمگە اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ باس پروكۋراتۋراسى «75 حات» ءىسى بويىنشا بىشكەكتىڭ ءبىرىنشى ماي اۋداندىق سوتى شىعارعان ۇكىمگە اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردى، دەپ حابارلايدى 24.kg.
ءىس بويىنشا قىرعىزستان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆ، جوگوركۋ كەنەشتىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى نۇرلانبەك تۇرعىنبەك ۋۋلۋ، بۇرىنعى باس پروكۋرور قۇرمانقۇل زۇلۋشيەۆ، سونداي-اق ساياساتكەرلەر بەكبولوت تالعاربەكوۆ، االى قاراشيەۆ، ەرنيس ۇزاقبايەۆ، قۇرسان اسانوۆ جانە قۇرمانبەك دىيقانبايەۆ جاۋاپكەر رەتىندە تارتىلعان.
باس پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، اپەللياتسيالىق ۇسىنىستى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىلار قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 397-بابىنا سايكەس ەنگىزگەن. الايدا پروكۋراتۋرا ۇكىمنىڭ ناقتى قاي بولىگىن وزگەرتۋدى سۇراپ وتىرعانىن ناقتىلامادى.
ەسكە سالايىق، شىلدە ايىنىڭ باسىندا بىشكەكتىڭ ءبىرىنشى ماي اۋداندىق سوتى «75 حات» ءىسى بويىنشا ۇكىم شىعارعان بولاتىن. سوت قامشىبەك تاشيەۆتى، قۇبانىچبەك زۇلۋشيەۆتى، نۇرلانبەك تۇرعىنبەك ۋۋلىن جانە ۇندەۋگە قول قويعان تاعى بەس ادامدى بيلىكتى كۇشپەن باسىپ الۋعا دايىندالعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىدى.
ولاردىڭ ءارقايسىسىنا مۇلكى تاركىلەنىپ، ءتورت جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالعانىمەن، بۇل جازا ءۇش جىلدىق پروباتسيالىق باقىلاۋمەن الماستىرىلدى.