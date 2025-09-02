ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قىرعىزستاننىڭ چولپون-اتا قالاسىنا ش ى ۇ-نىڭ مادەني استاناسى مارتەبەسى بەرىلدى

    استانا. KAZINFORM - ىستىقكول جاعالاۋىندا ورنالاسقان چولپون-اتا قالاسىنا ش ى ۇ- نىڭ 2025-2026-جىلدارداعى تۋريزم جانە مادەني استاناسى دەگەن مارتەبە بەرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Kyrgyzstan’s Cholpon Ata declared SCO cultural capital
    Photo credit: Kabar

    قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ تيانجيندە وتكەن ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىندە ەلدىڭ ۇيىمعا ءتوراعالىعى كەزەڭىنە ارنالعان جوسپارلارىن تانىستىردى. ولاردىڭ قاتارىندا ىستىقكول «ينتەللەكتۋالدىق» فورۋمى مەن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى بار.

    سادىر جاپاروۆ ەلدىڭ ش ى ۇ- نا ءتوراعالىعى كەزىندە باسىمدىق بەرىلەتىن باعىتتاردى اتادى.

    ول قىرعىزستاننىڭ ءتوراعالىعى «ش ى ۇ- نا 25 جىل: تۇراقتى الەم، دامۋ مەن گۇلدەنۋگە بىرگە» اتتى ۇرانىمەن ءوتىپ، مىناداي ماسەلەلەرگە باسىمدىق بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى:

    · ۇزاقمەرزىمدى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ. تەرروريزم، سەپاراتيزم جانە ەكسترەميزمگە قارسى كۇرەسكە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ، قىرعىزستان باستاماسىمەن بىشكەكتە قۇرىلاتىن ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس ورتالىعى ش ى ۇ كەڭىستىگىندەگى قاۋىپسىزدىككە ۇلەس قوسپاق.

    · ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ. ۇيىم اياسىندا ءتيىمدى قارجىلىق تەتىكتەردى قۇرۋ، سونىڭ ىشىندە ش ى ۇ دامۋ بانكىن، دامۋ قورىن جانە ينۆەستيتسيالىق قوردى قۇرۋ ۇسىنىلدى.

    · كولىك جانە لوگيستيكا. حالىقارالىق اۆتوكولىك جانە تەمىرجول تاسىمالدارىنا قولايلى جاعداي جاساۋ، جاڭا باعىتتار اشۋ جانە مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    · سيفرلاندىرۋ. جاستاردىڭ سيفرلىق فورۋمىن وتكىزۋ ۇسىنىلىپ، ورتاق تسيفرلىق ترانسفورماتسياعا باعىتتالعان باستامالارعا قىرعىزستان ۇلەس قوسپاق.

    · كليمات جانە جاسىل ەكونوميكا. كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى كۇرەستە جانە «جاسىل» جوبالاردى ىلگەرىلەتۋدە ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋ كوزدەلگەن.

    كەلەسى ش ى ۇ سامميتى 2026 -جىلى بىشكەكتە وتەدى.

