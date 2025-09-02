قىرعىزستاننىڭ چولپون-اتا قالاسىنا ش ى ۇ-نىڭ مادەني استاناسى مارتەبەسى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - ىستىقكول جاعالاۋىندا ورنالاسقان چولپون-اتا قالاسىنا ش ى ۇ- نىڭ 2025-2026-جىلدارداعى تۋريزم جانە مادەني استاناسى دەگەن مارتەبە بەرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ تيانجيندە وتكەن ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىندە ەلدىڭ ۇيىمعا ءتوراعالىعى كەزەڭىنە ارنالعان جوسپارلارىن تانىستىردى. ولاردىڭ قاتارىندا ىستىقكول «ينتەللەكتۋالدىق» فورۋمى مەن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى بار.
سادىر جاپاروۆ ەلدىڭ ش ى ۇ- نا ءتوراعالىعى كەزىندە باسىمدىق بەرىلەتىن باعىتتاردى اتادى.
ول قىرعىزستاننىڭ ءتوراعالىعى «ش ى ۇ- نا 25 جىل: تۇراقتى الەم، دامۋ مەن گۇلدەنۋگە بىرگە» اتتى ۇرانىمەن ءوتىپ، مىناداي ماسەلەلەرگە باسىمدىق بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى:
· ۇزاقمەرزىمدى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ. تەرروريزم، سەپاراتيزم جانە ەكسترەميزمگە قارسى كۇرەسكە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ، قىرعىزستان باستاماسىمەن بىشكەكتە قۇرىلاتىن ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس ورتالىعى ش ى ۇ كەڭىستىگىندەگى قاۋىپسىزدىككە ۇلەس قوسپاق.
· ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ. ۇيىم اياسىندا ءتيىمدى قارجىلىق تەتىكتەردى قۇرۋ، سونىڭ ىشىندە ش ى ۇ دامۋ بانكىن، دامۋ قورىن جانە ينۆەستيتسيالىق قوردى قۇرۋ ۇسىنىلدى.
· كولىك جانە لوگيستيكا. حالىقارالىق اۆتوكولىك جانە تەمىرجول تاسىمالدارىنا قولايلى جاعداي جاساۋ، جاڭا باعىتتار اشۋ جانە مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋ جوسپارلانىپ وتىر.
· سيفرلاندىرۋ. جاستاردىڭ سيفرلىق فورۋمىن وتكىزۋ ۇسىنىلىپ، ورتاق تسيفرلىق ترانسفورماتسياعا باعىتتالعان باستامالارعا قىرعىزستان ۇلەس قوسپاق.
· كليمات جانە جاسىل ەكونوميكا. كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى كۇرەستە جانە «جاسىل» جوبالاردى ىلگەرىلەتۋدە ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋ كوزدەلگەن.
كەلەسى ش ى ۇ سامميتى 2026 -جىلى بىشكەكتە وتەدى.