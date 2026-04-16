قىرعىزستاننىڭ لاڭگى فەدەراتسياسى ويىننىڭ جاڭا ەرەجەلەرىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - لاڭگى/تەپۇكتىڭ نەگىزگى ارتىقشىلىقتارىنىڭ ءبىرى - ونىڭ قولجەتىمدىلىگى: ويىن ارنايى فيزيكالىق قابىلەتتەر، قىمبات نەمەسە كۇردەلى جابدىقتاردى قاجەت ەتپەيدى. بۇل تۋرالى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ لاڭگى/تەپۇك فەدەراتسياسىنىڭ وكىلدەرى كابار اقپارات اگەنتتىگىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.
فەدەراتسيانىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى بونيۆۋر يشەمكۋلوۆتىڭ ايتۋىنشا، تەپۇك گەندەرلىك ءبولىنۋ جوق بىرنەشە سپورت تۇرلەرىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى - ەرلەر مەن ايەلدەر تەڭ دارەجەدە باسەكەلەسىپ، بۇل سپورت تۇرىندە تەك ەپتىلىك پەن شەبەرلىك ماڭىزدى ەكەنىن دالەلدەيدى.
فەدەراتسيا سونىمەن قاتار بولاشاق تۋرنيرلەر ءۇشىن جاس ساناتتارىن رەسمي تۇردە بەكىتتى. بالالار دا، ەرەسەكتەر دە ۇزدىك اتاعى ءۇشىن باق سىناي الادى. جارىس وتكىزۋ ءۇشىن جاس ەرەكشەلىكتەرىنە قاتىستى ناقتى شەكتەۋلەر جاسالدى: 9-12 جاس، 13-17 جاس، 18-35 جاس جانە ودان جوعارى.
قىرعىزستاننىڭ لاڭگى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولوتبەك ماريپوۆ اتاپ وتكەندەي، ءبىرىڭعاي ەرەجەلەردى ازىرلەۋ كەزىندە ولار ءارتۇرلى ايماقتاردىڭ ءارتۇرلى وينايتىنىنا تاپ بولدى. لاڭگىنى تۋرنيرلەرگە جارامدى باسەكەلەستىك تارتىپكە اينالدىرۋ ءۇشىن فەدەراتسيا ارنايى تۋرنير ستاندارتىن ازىرلەدى.
كورىنىستى جاقسارتۋ ءۇشىن ەكى نەگىزگى فورمات ەنگىزىلدى.
- ءبىز جارىستى ەكى ساناتقا بولدىك. ءبىرىنشىسى - ديناميكالىق سپرينت: ويىنشى الاڭ شەگىنەن شىقپاي 1-2 مينۋت ىشىندە ەڭ كوپ سوققى جاساۋى كەرەك. ەكىنشىسى - فريستايل. مۇندا سپورتشىلار بۇرىن ليۋرا، دجيانزا، دجۋرا جانە باسقا دا تانىمال اتاۋلارمەن بەلگىلى بولعان سەكىرۋلەر مەن تەحنيكالىق تۇرعىدان كۇردەلى قيمىلداردى ورىندايدى. بۇل تارتىپتە تورەشىلىك تريۋكتەردىڭ قيىندىعى مەن ورىنداۋ شەبەرلىگىن باعالايتىن ۇپاي جۇيەسىنە نەگىزدەلگەن، - دەپ ءتۇسىندىردى ماريپوۆ.
فەدەراتسيانىڭ نەگىزگى جاتتىعۋ بازاسى ج. بالاساعۇن اتىنداعى قىرعىزستان ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ورنالاسقان. سونىمەن قاتار، ءار سەنبى سايىن رەۆوليۋتسيا جاۋىنگەرلەرى الاڭىندا ساعات 18:00- دەن 20:00-گە دەيىن اشىق جاتتىعۋلار وتكىزىلەدى، وندا فەدەراتسيا شەبەرلەرى ءوز داعدىلارىن شىڭداپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار قىزىعۋشىلىق تانىتقان كەز كەلگەن ادامعا ويىندى قۋانا ۇيرەتەدى. بۇل بارلىعىنا تەپۇك ءداستۇرىن ءوز كوزىمەن كورىپ، باعىن سىناپ كورۋگە تاماشا مۇمكىندىك.
