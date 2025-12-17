قىرعىزستاننىڭ جاڭا سايلانعان پارلامەنت دەپۋتاتتارى انت قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا جوگوركۋ كەنەشتىڭ VIII شاقىرىلىمىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا دەپۋتاتتاردىڭ انت بەرۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ، مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى ادىلبەك قاسىماليەۆ جانە ۇكىمەت مۇشەلەرى ءبىرىنشى پارلامەنتتىك سەسسياعا قاتىستى.
پارلامەنت رەگلامەنتىنە سايكەس، جاڭا پارلامەنت سەسسياسىن پارلامەنتتىڭ ەڭ ۇلكەن دەپۋتاتى گۇلاي ماشراپوۆ باسقاردى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سايلاۋ جانە رەفەرەندۋمدار جونىندەگى ورتالىق كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى تىنچتىق شاينازاروۆ ءوز سوزىندە وسك 30 دان اسا مانداتتى سايلاۋ وكرۋگىندە سايلاۋدى زاڭدى دەپ تانىعانىن اتاپ ءوتتى. داۋىس بەرۋ ناتيجەسى بويىنشا 29 وكرۋگتە پارلامەنتكە 87 كانديدات سايلاندى، ال № 13-سايلاۋ وكرۋگىندەگى ناتيجەلەر جارامسىز دەپ تانىلدى. ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ باسشىسى جوعارعى كەڭەس دەپۋتاتتارىنا رەسمي كۋالىكتەرى مەن توسبەلگىلەرىن تاپسىردى، سودان كەيىن 87 دەپۋتات انت بەردى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قىرعىزستاندا 2025 -جىلدىڭ 30-قاراشاسىندا جوگوركۋ كەنەشكە كەزەكتەن تىس سايلاۋ ءوتتى. داۋىس بەرۋ پروتسەسى تولىعىمەن اۆتوماتتاندىرىلعان.
ءبىرقاتار بۇزۋشىلىقتارعا بايلانىستى 3-جەلتوقساندا وتكەن № 13-سايلاۋ وكرۋگىندەگى دەپۋتاتتار سايلاۋى جارامسىز دەپ تانىلدى. زاڭعا سايكەس، قايتا سايلاۋدى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ءبىر اي ىشىندە بەلگىلەپ، ەكى اي ىشىندە وتكىزەدى. بۇل وكرۋگتە 35-ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ جاڭا ءتوراعالارى سايلانادى.
7 جانە 8-جەلتوقساندا № 29، 30، 11، 20، 15، 27، 2، 10، 24، 28، 5، 22، 1، 18، 17، 21، 7، 3، 12، 14، 4، 19، 6، 23 جانە 25 سايلاۋ وكرۋگتەرىندە داۋىس بەرۋ ناتيجەلەرى راستالدى. 9-جەلتوقساندا قالعان № 26-، 8- جانە 9- وكرۋگتەردىڭ ناتيجەلەرى بەلگىلى بولدى.