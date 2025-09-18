ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:25, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قىرعىزستاننىڭ ءبىر قالاسىنىڭ اتاۋى ماناس بولىپ وزگەرتىلدى

    استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ «قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ جالاال-اباد وبلىسىنداعى جالاال-اباد قالاسىن ماناس قالاسى دەپ قايتا اتاۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    فوتو: كابار

    زاڭنىڭ ماقساتى - ۇلتتىق يدەولوگيانى نىعايتۋ جانە قالاعا قىرعىز حالقىنىڭ ۇلى باتىرى، ەلىن ءتۇرلى شاپقىنشىلىقتاردان قورعاعان ماناستىڭ ەسىمىن بەرۋ.

    قۇجات رەسمي جاريالانعاننان كەيىن ون كۇننەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، 2025 -جىلعى 10-قىركۇيەكتە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ جوگوركۋ كەنەش دەپۋتاتتارى جالاال-اباد قالاسىنىڭ اتاۋىن ماناس دەپ وزگەرتۋ جونىندەگى زاڭ جوباسىن ءۇش وقىلىمدا ماقۇلداعان بولاتىن.

     

    الەم
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
