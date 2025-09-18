10:25, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قىرعىزستاننىڭ ءبىر قالاسىنىڭ اتاۋى ماناس بولىپ وزگەرتىلدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ «قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ جالاال-اباد وبلىسىنداعى جالاال-اباد قالاسىن ماناس قالاسى دەپ قايتا اتاۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
زاڭنىڭ ماقساتى - ۇلتتىق يدەولوگيانى نىعايتۋ جانە قالاعا قىرعىز حالقىنىڭ ۇلى باتىرى، ەلىن ءتۇرلى شاپقىنشىلىقتاردان قورعاعان ماناستىڭ ەسىمىن بەرۋ.
قۇجات رەسمي جاريالانعاننان كەيىن ون كۇننەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2025 -جىلعى 10-قىركۇيەكتە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ جوگوركۋ كەنەش دەپۋتاتتارى جالاال-اباد قالاسىنىڭ اتاۋىن ماناس دەپ وزگەرتۋ جونىندەگى زاڭ جوباسىن ءۇش وقىلىمدا ماقۇلداعان بولاتىن.