قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى المازبەك اتامبايەۆ مەملەكەتتىك ماراپاتتارىنان ايىرىلدى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ المازبەك اتامبايەۆتى بارلىق مەملەكەتتىك ماراپاتتارىنان ايىرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
شەشىم بىشكەك قالاسى پەرۆومايسكي اۋداندىق سوتىنىڭ 2025 -جىلعى 3-ماۋسىمداعى ۇكىمى بويىنشا قابىلداندى.
قۇجاتقا سايكەس، ەلدىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى وزىنە بەرىلگەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ماراپاتتارىنان ايىرىلدى:
* قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭ جوعارى دارەجەلى «قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ باتىرى» بەلگىسى؛
* II دارەجەلى ماناس وردەنى؛
* «داناكەر» وردەنى؛
* «داڭق» مەدالى.
سونىمەن قاتار، قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ وسى ماراپاتتار بەرىلگەن جارلىقتارى كۇشىن جويدى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسى جانىنداعى سوت ورىنداۋشىلارى قىزمەتىنە بەلگىلەنگەن تارتىپپەن مەملەكەتتىك ماراپاتتار مەن ولارعا ىلەسپە قۇجاتتاردى كەيىننەن مەملەكەتتىك ماراپاتتار قورىنا اۋدارۋ ءۇشىن تاركىلەۋ شارالارىن قابىلداۋ تاپسىرىلدى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2025 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا بىشكەكتىڭ پەرۆومايسكي اۋداندىق سوتى قىرعىزستاننىڭ ەكس-پرەزيدەنتى المازبەك اتامبايەۆتى 2019 -جىلدىڭ تامىزىندا قوي-تاش وقيعاسىنا بايلانىستى مۇلكىن تاركىلەپ، مەملەكەتتىك ناگرادالارىنان ايىرۋ ارقىلى 11 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا سىرتتاي ۇكىم شىعاردى.