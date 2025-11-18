قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى المازبەك اتامبايەۆ بيلىكتى كىنالادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى المازبەك اتامبايەۆ ەلدەگى ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى داعدارىسقا بيلىكتى كىنالاپ، سادىر جاپاروۆتىڭ ايىپتاۋلارىن جالعان دەپ اتادى. ەكس-پرەزيدەنت ماينينگ-فەرمالار مەن باسقارۋ قاتەلىكتەرى داعدارىستى تەرەڭدەتكەنىن مالىمدەدى، دەپ جازادى Kazinform.
قىرعىزستاننىڭ ەكس-پرەزيدەنتى المازبەك اتامبايەۆ Facebook-تەگى جازباسىندا قازىرگى بيلىكتىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىنا قاتىستى مالىمدەمەلەرىنە جاۋاپ بەرىپ، سادىر جاپاروۆ باستاعان باسشىلىقتى شىنايى جاعدايدى بۇرمالاپ وتىر دەپ ايىپتادى.
ول پرەزيدەنت جاپاروۆتىڭ ءوزى باقىلاۋىندا ەكەنىن مويىنداعان ەكى ماينينگ- فەرما - سونىڭ ىشىندە قامبار-اتا-2 ماڭىنداعى نىسان ەلەكتر تاپشىلىعىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىن اتاپ وتكەن. اتامبايەۆ بۇل نىسانداردىڭ ماكسيم باكيەۆ پەن الەكسەي شيرشوۆقا جاقىن تۇلعالارمەن بايلانىسى بار ەكەنىن دە ايتتى.
ەكس-پرەزيدەنت سونداي-اق العاشقى ءىرى ەنەرگەتيكالىق داعدارىستىڭ باكيەۆ تۇسىندا باستالعانىن ەسكە سالدى.
- ول كەزدە جاعداي قازىرگىدەن دە اۋىر بولاتىن. ەنەرگواينالىم جوق، جىلۋ ەلەكتر ستانسياسى توزعان. جارىق تاۋلىگىنە 8-10 ساعاتقا دەيىن ءجيى وشەتىن، - دەدى اتامبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2010 -جىلدان كەيىن ەنەرگەتيكتەر مەن ينجەنەرلەردىڭ ەڭبەگى ارقاسىندا سالاداعى ماسەلەلەر بىرنەشە جىلدا شەشىلە باستاعان.
ەسكە سالساق، قىرعىزستاندا 2023 -جىلدىڭ 1-تامىزىنان باستاپ 2026 -جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن ەنەرگەتيكا سالاسىندا توتەنشە جاعداي رەجيمى ەنگىزىلگەن.
2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ەنەرگەتيكا ءمينيسترى تاالايبەك يبرايەۆ الداعى قىس ماۋسىمىنىڭ سوڭعى جىلدارداعى ەڭ كۇردەلىسى بولاتىنىن ەسكەرتىپ، ازاماتتاردى ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋگە شاقىرعان بولاتىن. قازىر ەل تۇتىناتىن ەلەكتر كولەمى ءوندىرىس مۇمكىندىگىنەن اسىپ تۇسەدى. تاپشىلىق كورشى ەلدەردەن يمپورت ارقىلى جابىلىپ وتىر.
ۇنەمدەۋ شارالارى اياسىندا مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە 18:00-06:00 ارالىعىندا جارىقتاندىرۋ مەن ەلەكتر قۇرىلعىلارىن پايدالانۋعا شەكتەۋ قويىلدى. مەكتەپتەردە دە ارنايى رەجيم ەنگىزىلگەن.
ال بىشكەكتەگى بارلىق مادەني- ويىن- ساۋىق وبەكتىلەرى «تىنىشتىق تۋرالى» زاڭ تالاپتارى جانە ەنەرگيا ۇنەمدەۋ ماقساتىندا ساعات 22:00-دەن كەيىن جۇمىس ىستەمەيدى.