قىرعىزستاندىق ءانشى Tamga Silk Way Star ۆوكالدىق شوۋىنان كەتتى
استانا. KAZINFORM - استانادا ءتۇرلى ەلدەردىڭ انشىلەرىن بىرىكتىرگەن بىرەگەي ۆوكالدىق جوبا - Silk Way Star شوۋىنىڭ جەتىنشى ەپيزودى ءوتتى. بۇل اپتادا توعىز ەلدەن كەلگەن قاتىسۋشىلار قازاقتىڭ حالىق اندەرىن ورىندادى.
وسىلايشا ءداستۇر، حالىقتار دوستىعى مەن اسەم مۋزىكا - بارلىعى ءبىر شىعارىلىمدا توعىستى.
الۋان ءتۇرلى تىلدە سويلەيتىن ارتىستەر كەزەكتى رەت مۋزىكا - بارىنە تۇسىنىكتى امبەباپ ءتىل ەكەنىن دالەلدەدى. ولاردىڭ ورىنداۋىندا قازاقتىڭ حالىق اندەرى جاڭا دەممەن، زاماناۋي اۋەنمەن جانە شىنايى ەموتسيالارمەن جاڭاشا ەستىلدى.
ەپيزود قورىتىندىسى بويىنشا ەڭ جوعارى ۇپايدى موڭعوليادان كەلگەن ميشەل دجوزەف (126 ۇپاي) پەن مالايزيادان كەلگەن يازمين ازيز (126 ۇپاي) يەلەندى.
ءۇشىنشى ورىندى - سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)، ءتورتىنشى - اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)، بەسىنشى - چجان حە سيۋان (قىتاي)، التىنشى - Alem (قازاقستان)، جەتىنشى - Tamga (قىرعىزستان)، سەگىزىنشى - مادينابولۋ ادىلوۆا (وزبەكستان)، توعىزىنشى ورىندى - فاحريددين حاكيموۆ (تاجىكستان) الدى.
جوبا ەرەجەسىنە سايكەس، وسى اپتادا ەڭ از ۇپاي جيناعان ءبىر قاتىسۋشى جوبامەن قوش ايتىستى. بۇل جولى ەرەكشە ستيلىمەن ەستە قالعان قىرعىزستاننان كەلگەن تالانتتى ورىنداۋشى Tamga Silk Way Star جوباسىنان كەتتى.
- مۇندا ءاربىر ءارتىستىڭ شىعارماشىلىعىن كاسىبي قازىلار القاسىنىڭ سىنىنان ءوتتى، وعان قوسا ءبىز ءتۇرلى ەلدەردەن دوستار تاپتىق. ارينە، مەن ءوز شىعارماشىلىق جولىمدى جالعاستىرامىن، ونەرىمدى ءارى قاراي دامىتامىن، - دەدى Tamga.
ءانشى قازىلار القاسىنا، جوبا ۇيىمداستىرۋشىلارىنا، جانكۇيەرلەرىنە جانە ءوز وتانداستارىنا قولداۋى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە قازاقستان اتىنان قازىلىق ەتكەن بەلگىلى ءانشى ساكەن مايعازيەۆ قىرعىزستاندىق ءانشىنىڭ ونەرىن جوعارى باعالادى.
- ءتىپتى قازاق انشىلەرىنىڭ ءوزى «جەلكىلدەك» ءانىن ورىنداۋعا جۇرەكسىنەدى. بۇل تەمپ جاعىنان جىلدام بولعانىمەن، ءريتمى جاعىنان وتە قيىن ءان. ۆوكالدى دا، دۇرىس تىنىس الۋدى دا تالاپ ەتەدى، سينكوپالىق نوتالارى، اراسىنداعى ولشەمدەرىنىڭ وزگەرۋى بار، بۇل انگە ءدوپ ءتۇسۋ وتە قيىن. الداعى ۋاقىتتا بۇل شىعارمانى ءوزىڭنىڭ ءان قورجىنىڭا ەنگىزسەڭ دە جاراسادى، - دەدى ساكەن مايعازيەۆ.
قازاقتىڭ حالىق اندەرىنە ارنالعان Silk Way Star شوۋىنىڭ تولىق ەپيزودىن سىلتەمە ارقىلى كورۋگە بولادى.
ايتا كەتەيىك، حالىقارالىق Silk Way Star ۆوكالدىق جوباسى ءار سەنبى سايىن ساعات 20:00 دە Jibek Joly تەلەارناسىندا، ال 22:30 دا Silk Way ارناسىندا كورسەتىلەدى.
قازاقستاندا عانا ەمەس، شەتەل كورەرمەندەرى اراسىندا دا جوباعا قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى.