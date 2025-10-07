قىرعىزستانداعى جەر سىلكىنىسىنەن تۇرعىن ۇيلەر مەن الەۋمەتتىك نىساندار ءبۇلىندى
بىشكەك. قازاقپارات – 6-قازاندا بولعان جەر سىلكىنىسى سالدارىنان قىرعىزستاننىڭ ەكى وبلىسىنداعى اۋىلداردا تۇرعىن ۇيلەر مەن الەۋمەتتىك نىساندارعا زاقىم كەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جالال-اباد جانە تالاس وبلىستارىندا التى تۇرعىن ءۇيدىڭ، ءتورت مەكتەپتىڭ، ءبىر بالاباقشانىڭ، ەكى فەلدشەرلىك پۋنكتتىڭ قابىرعالارىندا جارىق پايدا بولعان.
ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتى ت ج م ازاماتتىق قورعانىس دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارىمەن بىرلەسىپ جەرگىلىكتى جەردە كەلتىرىلگەن شىعىندى باعالاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، 6-قازاندا قىرعىزستاننىڭ وڭتۇستىگىندە جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 2:29 دا كۇشى 6 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى ۇ ع ا سەيسمولوگيا ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتىنشە، ونىڭ وشاعى تالاس جوتاسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان.
وڭتۇستىك قازاقستان ءوڭىرىنىڭ تۇرعىندارى جەر سىلكىنىسىن سەزىندى.