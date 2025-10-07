ق ز
    15:12, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    قىرعىزستانداعى جەر سىلكىنىسىنەن تۇرعىن ۇيلەر مەن الەۋمەتتىك نىساندار ءبۇلىندى

    بىشكەك. قازاقپارات – 6-قازاندا بولعان جەر سىلكىنىسى سالدارىنان قىرعىزستاننىڭ ەكى وبلىسىنداعى اۋىلداردا تۇرعىن ۇيلەر مەن الەۋمەتتىك نىساندارعا زاقىم كەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Қазақстандық сейсмологтар Тәжікстан аумағында тағы да жер сілкінісін тіркеді
    Фото: Анадолы

    قىرعىز رەسپۋبليكاسى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جالال-اباد جانە تالاس وبلىستارىندا التى تۇرعىن ءۇيدىڭ، ءتورت مەكتەپتىڭ، ءبىر بالاباقشانىڭ، ەكى فەلدشەرلىك پۋنكتتىڭ قابىرعالارىندا جارىق پايدا بولعان.

    ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتى ت ج م ازاماتتىق قورعانىس دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارىمەن بىرلەسىپ جەرگىلىكتى جەردە كەلتىرىلگەن شىعىندى باعالاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.

    ەسكە سالساق، 6-قازاندا قىرعىزستاننىڭ وڭتۇستىگىندە جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 2:29 دا كۇشى 6 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى.

    قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى ۇ ع ا سەيسمولوگيا ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتىنشە، ونىڭ وشاعى تالاس جوتاسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان.

    وڭتۇستىك قازاقستان ءوڭىرىنىڭ تۇرعىندارى جەر سىلكىنىسىن سەزىندى.

