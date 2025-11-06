قىرعىزستانداعى پارلامەنت سايلاۋى: قازاقستاندا قوسىمشا سايلاۋ ۋچاسكەلەرى اشىلدى
بىشكەك. KAZINFORM - شەتەلدە تۇراتىن جانە وزگە ەلدە جۇرگەن قىرعىز ازاماتتارى ءۇشىن مەرزىمىنەن بۇرىن پارلامەنت سايلاۋىندا داۋىس بەرۋ ءۇشىن الەمنىڭ 34 ەلىندە 100 سايلاۋ ۋچاسكەسى اشىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ سايلاۋ جانە رەفەرەندۋمدار جونىندەگى ورتالىق كوميسسياسى 5-قاراشادا الماتى، تاراز جانە شىمكەنت قالالارىندا قوسىمشا ءۇش سايلاۋ ۋچاسكەسىن قۇرۋ تۋرالى قاۋلى قابىلدادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى استاناداعى (ق ر-داعى قىرعىزستان ەلشىلىگى)، الماتىداعى (ق ر-داعى قىرعىزستاننىڭ باس كونسۋلدىعى) جانە اتىراۋ مەن قاراعاندىداعى ۋچاسكەلەردە داۋىس بەرە الاتىنىن حابارلاعان ەدىك.
ەسكە سالا كەتسەك، قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ 30-قىركۇيەكتەگى جارلىعىمەن جوگوركۋ كەنەشى دەپۋتاتتارىنىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن سايلاۋى 2025 -جىلدىڭ 30-قاراشاسى، جەكسەنبى كۇنى وتكىزىلەتىنى بەكىتىلدى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ سايلاۋ جانە رەفەرەندۋمدار جونىندەگى ورتالىق كوميسسياسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، بارلىعى 589 كانديدات ۇسىنىلدى، ونىڭ 365 سى - ەر ادام، 224 ى - ايەل. كانديداتتاردى تىركەۋ 9-قاراشاعا دەيىن جالعاسادى. ۇگىت-ناسيحات ناۋقانى 10-قاراشادان باستالادى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سايلاۋ جانە رەفەرەندۋمدار جونىندەگى ورتالىق كوميسسياسى مەرزىمىنەن بۇرىن پارلامەنتتىك سايلاۋعا 127 حالىقارالىق باقىلاۋشى اككرەديتتەدى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستانعا پارلامەنتتىڭ ءوزىن- ءوزى تاراتۋى نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن جازعان ەدىك.