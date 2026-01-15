قىرعىزستاندا وتەتىن كوشپەندىلەر ويىنى تىزىمىنە قازاقتىڭ كوكپارى ەندى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا وتەتىن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىنىنىڭ رەسمي باعدارلاماسىنا قازاقتىڭ كوكپارى ەندى. بۇل تۋرالى «قازاقستان كوكپار فەدەراتسياسىنىڭ» پرەزيدەنتى ايداربەك قوجانازاروۆ حابارلادى.
بۇعان دەيىن ويىندار تىزىمىندە كوكپاردىڭ بولماۋى قوعامدا كەڭ تالقىلاۋ تۋدىرعان ەدى.
- تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، قىرعىزستاندىق ارىپتەستەرمەن تالقىلاي كەلە وسىنداي شەشىمگە قول جەتكىزدىك. كوكپار دا، كوك ءبورى دە قازاق پەن قىرعىزدىڭ ۇلتتىق بولمىسىن ايقىندايتىن نەگىزگى سپورت تۇرلەرى. بۇل - تەك ويىن ەمەس، ۇرپاقتار ساباقتاستىعى، ورتاق مادەني كود. سوندىقتان مۇنداي حالىقارالىق جارىستاردا سپورت دوستىق پەن بىرلىكتىڭ نىشانى بولۋى كەرەك، - دەدى قوجانازاروۆ.
وتكەن جىلى ويىندار ءتىزىمى شىققاندا كوكپار كوشپەندىلەر ويىندارى باعدارلاماسىنا ەنبەگەن ەدى، تەك كوكبورى بولعان. بۇل باسقا قاتىسۋشى ەلدەر ءۇشىن دە ماڭىزعا يە، سەبەبى كوكپاردى قازاقستاننان بولەك ويىنعا كەلەتىن موڭعوليا، وزبەكستان، تاجىكستان، اۋعانستان سياقتى ءبىرقاتار ەلدە دە كەڭىنەن تارالعان.
6-دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى 2026-جىلعى 31-تامىز بەن 6-قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىزستاندا وتەدى. جارىس باعدارلاماسىنا 43 ۇلتتىق سپورت ءتۇرى ەنگىزىلگەن. ويىندارعا شامامەن 100 ەلدىڭ قاتىسۋى كۇتىلىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلدىڭ شىلدەسىندە قىرعىزستاندا وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى تىزىمىنەن قازاق كوكپارى الىنىپ تاستالدى دەگەن اقپارات تاراعان ەدى.
بۇدان بۇرىن قىرعىزستاندىق سپورتشى ايسۋلۋۋ تىنىبەكوۆا VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ امباسسادورى (ەلشىسى) اتانعانىن جازعان ەدىك.