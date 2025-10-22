قىرعىزستاندا ورتاشا ايلىق جالاقى قاي سالالاردا ءوستى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- تامىز ايلارىندا قىرعىزستاندا شاعىن كاسىپورىنداردى ەسەپكە الماعاندا، ءبىر قىزمەتكەردىڭ ورتاشا ايلىق نومينالدى جالاقىسى 42648 سومدى قۇرادى، بۇل 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 19,6 پايىز كوپ، دەپ حابارلايدى كابار.
ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە سايكەس، ينفلياتسيانى ەسكەرگەندە ناقتى جالاقىنىڭ كولەمى 10,9 پايىز وسكەن.
جالاقى ءوسىمىنىڭ قارقىنى ەكونوميكانىڭ بارلىق سالالارىندا بايقالىپ، حالىقتىڭ ەڭبەك تابىسىنىڭ جالپى نىعايۋىن كورسەتەدى.
ورتاشا ايلىق جالاقىنىڭ ەڭ كوپ ءوسۋى كەلەسى سالالاردا تىركەلدى:
جىلجىمايتىن مۇلىكپەن وپەراتسيالار - 38,9 پايىز؛
قۇرىلىس سالاسىندا - 36,8 پايىز؛
اكىمشىلىك جانە قوسىمشا قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا - 30,0 پايىز؛
كاسىبي، عىلىمي جانە تەحنيكالىق قىزمەتتە - 28,6 پايىز؛
دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا - 28,3 پايىز؛
ءقوناقۇي جانە مەيرامحانا بيزنەسىندە - 25,5 پايىز؛
مەملەكەتتىك باسقارۋ، قورعانىس جانە الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ سالاسىندا - 25,8 پايىز؛
قارجىلىق دەلدالدىق جانە ساقتاندىرۋدا - 20,3 پايىز؛
باسقا قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا - 21,6 پايىز؛
پايدالى قازبالاردى وندىرۋدە - 13,9 پايىز.
بۇعان دەيىن قىرعىزستاندا تۇتىنۋشىلار 2026 -جىلدان باستاپ داياشىنىڭ قىزمەتىنە اقى تولەمەيتىنى حابارلاندى.