قىرعىزستاندا ورتاازيالىق وزەن كامشاتى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان اۋماعىندا سوڭعى ون جىلدا العاش رەت ورتاازيالىق وزەن كامشاتى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستاننىڭ تابيعي رەسۋرستار، ەكولوگيا جانە تەحنيكالىق قاداعالاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستانمەن شەكارالاس اۋماقتا اعىپ وتەتىن تۇرىق وزەنىندە، «حان- ءتاڭىرى» مەملەكەتتىك تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا ورتاازيالىق وزەن كامشاتىنىڭ ەرەسەك داراسى بەينەجازباعا تۇسىرىلگەن. بۇل - سوڭعى ون جىلداعى العاشقى تىركەلگەن دەرەك.
- 2023-2025 -جىلدارى قىزىل- سۋۋ، چاتقال، ءتۇپ، كوكومەرەن جانە شۋ وزەندەرىندە جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەر بارىسىندا كامشاتتىڭ تىرشىلىك بەلگىلەرى انىقتالماعان. بۇل جاعداي قىرعىزستان اۋماعىندا اتالعان ءتۇردىڭ جويىلىپ كەتۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىق تۋعىزعان. الايدا جاڭا بەينەجازبا كامشاتتىڭ قازاقستان اۋماعىنان ءوتىپ كەلۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدى راستاپ وتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ۆەدومستۆو تۇرىق وزەنىنىڭ ارناسىندا قوسىمشا زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. بۇل كەزدەسكەن كامشاتتىڭ جەكە ميگراتسيالىق دارا ەكەنىن نەمەسە وڭىردە تۇراقتى پوپۋلياتسيا ساقتالعانىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.