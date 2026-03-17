قىرعىزستاندا تاشيەۆتىڭ ۇلى جاۋاپ الۋعا شاقىرىلدى – ب ا ق
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆتىڭ ۇلى تاي-مۇراس ميليتسياعا جاۋاپ الۋعا شاقىرىلعان. بۇل تۋرالى دەرەككوز مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى 24.kg باسىلىمى.
ازىرگە رەسمي اقپارات جوق. ەلدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى دە بۇل اقپاراتتى راستامادى.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاي-مۇراس تاشيەۆتىڭ ەسىمى مۇلىك ماسەلەلەرى مەن بيزنەس وپەراتسيالارعا بايلانىستى تالقىلاۋلاردا ايتىلعان ەدى. الايدا ونىڭ ءوزى بۇل ايىپتاۋدى كوپشىلىك الدىندا جوققا شىعاردى.
تاشيەۆكە قاتىستى جاعداي
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان.
قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەۋروپادا ەمدەلىپ جاتقانى دا ايتىلدى.
كەيىنىرەك سادىر جاپاروۆ قامشىبەك تاشيەۆ قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جەكە كەزدەسكەنىن مالىمدەدى.
17-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننان ۇشىپ كەتكەنى بەلگىلى بولدى.