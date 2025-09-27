قىرعىزستاندا قارۋ مەن وق-ءدارى قويماسى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ شۋ وبلىسىندا اتىس قارۋى مەن وق-ءدارى قويماسى تابىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، شۋ وبلىسى الامۋدۋن اۋدانىنا قاراستى تاش-موينوك اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى پروحلادنوە تاۋلى اۋىلى ماڭىندا قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ءبىر اكس-74، ءبىر ت ت جارتىلاي اۆتوماتى جانە 5,425 كاليبر جانە 20 دانا وق تاۋىپ، تاركىلەدى.
- اتىس قارۋىن بۇرىن ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ مۇشەلەرى ەلدەگى ساياسي وتپەلى كەزەڭدە قوعامدىق-ساياسي جاعدايدى تۇراقسىزداندىرۋ ءۇشىن قولدانعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، قارۋلاردىڭ بۇرىن جاسالعان قىلمىستارعا قولدانىلعانى تۋرالى ايعاقتار انىقتالدى.
Kazinform بۇعان دەيىن بىشكەكتە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قارۋ-جاراق پەن وق-ءدارى قويماسىن تاپقانىن حابارلاعان.