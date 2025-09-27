ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:11, 27 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قىرعىزستاندا قارۋ مەن وق-ءدارى قويماسى تابىلدى

    استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ شۋ وبلىسىندا اتىس قارۋى مەن وق-ءدارى قويماسى تابىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    ا
    Фото: zaobao.com.sg

    قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، شۋ وبلىسى الامۋدۋن اۋدانىنا قاراستى تاش-موينوك اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى پروحلادنوە تاۋلى اۋىلى ماڭىندا قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ءبىر اكس-74، ءبىر ت ت جارتىلاي اۆتوماتى جانە 5,425 كاليبر جانە 20 دانا وق تاۋىپ، تاركىلەدى.

    - اتىس قارۋىن بۇرىن ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ مۇشەلەرى ەلدەگى ساياسي وتپەلى كەزەڭدە قوعامدىق-ساياسي جاعدايدى تۇراقسىزداندىرۋ ءۇشىن قولدانعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، قارۋلاردىڭ بۇرىن جاسالعان قىلمىستارعا قولدانىلعانى تۋرالى ايعاقتار انىقتالدى.

    Kazinform بۇعان دەيىن بىشكەكتە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قارۋ-جاراق پەن وق-ءدارى قويماسىن تاپقانىن حابارلاعان.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار