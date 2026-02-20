22:24, 20 - اقپان 2026 | GMT +5
قىرعىزستاندا ۇ ق م ك باسقارماسىنىڭ تاعى ءبىر باسشىسى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ (ۇ ق م ك) بىشكەكتەگى 6-باسقارماسىنىڭ باسشىسى ۇستالدى، - دەپ حابارلايدى Vesti.kg سايتى.
«گرۋداك» دەگەن لاقاپ اتىمەن تانىمال ۇ ق م ك قىزمەتكەرىن اسكەري پروكۋراتۋرا ۇستاعان.
«پەرۆوماي اۋداندىق سوتىنىڭ شەشىمىمەن ا. ت. 15-ساۋىرگە دەيىن ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قاماۋعا الىندى. ايتا كەتەيىك، ۇ ق م ك- نىڭ 6-باسقارماسى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەسەدى»، - دەپ جازادى باسىلىم.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «ۆازەلين» لاقاپ اتىمەن تانىمال شۋ وبلىسىنداعى ۇ ق م ك تەرگەۋشىسىنىڭ ۇستالعانىن حابارلاعان ەدى. ول بۇعان دەيىن ۇستالعان بىشكەك قالاسى بويىنشا ۇ ق م ك باسقارماسىنىڭ ەكس-باسشىسى ەلدار جاكىپبەكوۆكە جاقىن ادام سانالادى.