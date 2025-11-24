قىرعىزستاندا ۇ ق ش ۇ سامميتى وتەدى
استانا. قازاقپارات – 27-قاراشادا بىشكەكتە قىرعىزستاننىڭ توراعالىعىمەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەلەسى سەسسياسى وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۇيىمنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ سەسسياسىندا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قازىرگى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا بىرىكتىرىلگەن ۇستانىمدارىن كورسەتەتىن دەكلاراتسيا قابىلداۋ جانە 2026-جىلدان 2029-جىلعا دەيىنگى الداعى ءۇش جىلدىق كەزەڭگە ۇقشۇ باس حاتشىسىنىڭ كانديداتۋراسىن قاراۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇدان باسقا، رەسەي فەدەراتسياسى 2026-جىلى ۇيىمعا ءتوراعالىق ەتۋدىڭ باسىمدىقتارىن ۇسىنادى.
قىرعىزستان ءى ءى م اتاپ وتكەندەي، ۇ ق ش ۇ جارعىلىق ورگاندارىنىڭ وتىرىستارىنا بايلانىستى بىشكەك پەن شۋ وبلىسىنداعى جولداردىڭ كەيبىر ۋچاسكەلەرىندە ۋاقىتشا جول قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى. كولىك كەپتەلىسىن ازايتۋ ءۇشىن ەل استاناسىنداعى مەكتەپتەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارى ۋاقىتشا ونلاين وقىتۋعا كوشىرىلەدى.
بۇرىن حابارلانعانداي، باسقارۋشى ورگاندارداعى باسشىلىقتى روتاتسيالاۋدىڭ بەلگىلەنگەن تارتىبىنە سايكەس، قىرعىزستان ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى لاۋازىمىنا كانديداتتى پرەزيدەنتتىڭ بەكىتۋىنە ۇسىنادى.