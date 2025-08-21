قىرعىزستاندا نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ 100 جىلدىعىنا وراي كونسەرت ءوتتى
استانا. KAZINFORM - بىشكەكتە ا. مالدىبايەۆ اتىنداعى قىرعىز ۇلتتىق تەاترى ساحناسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىق ءارتىسى، تانىمال كومپوزيتور جانە ديريجەر نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولۋىنا وراي «ءالقيسسا» اتتى شىعارماشىلىق كەش ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءىس-شارانى ن. تىلەندييەۆ اتىنداعى «وتىرار سازى» مەملەكەتتىك فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق وركەسترىنىڭ مۋزىكالىق ورىنداۋى اشتى. وركەستردىڭ ديريجەرى، كوركەمدىك جەتەكشى ءدىنزۇھرا تىلەنديەۆا.
الماتى وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن كونسەرتكە قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى سەكەن تۇرىسبەك، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى زارينا التىنبايەۆا، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، كۇيشى نۇركەن ءاشىروۆ، حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ لاۋرەاتتارى ۇلجان اعلاقوۆا، تولەگەن راحىمبايەۆ، مۇسا ساپارالى، ارداق ءامىرقۇلوۆا، سالتانات قۇدايبەرگەن، فارحات قۇبيەۆ، ءادىل احمەتجانوۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى، تانىمال قومۋزشى زاكيربەك دۇيشونبەك ۋۋلۋ، سونداي-اق «سازگەن» جانە «كۇلانساز» فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق انسامبلدەرى مەن «التىناي» مەملەكەتتىك حالىق ءبي ءانسامبلى قاتىستى.
ەلوردا كورەرمەندەرى قازاق مۋزىكاسىنىڭ التىن قورىنا اينالعان نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ ۇزدىك شىعارمالارىن قازاقستاندىق جانە قىرعىزستاندىق ونەرپازداردىڭ ورىنداۋىندا تىڭداپ، ەرەكشە اسەر الدى.
شىعارماشىلىق كەشتە نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ «ماحامبەت»، «الاتاۋ»، «جۇرەگىم مەنىڭ»، «كۋا بول»، «قۇستار قايتىپ بارادى»، «سارجايلاۋ» سىندى تانىمال تۋىندىلارى جانە باسقا دا شىعارمالارى ورىندالدى.
كونسەرتتىڭ قۇرمەتتى قوناقتارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك حاتشىسى مارات يمانقۇلوۆ، عىلىمي جانە شىعارماشىلىق زيالى قاۋىم وكىلدەرى، سونداي-اق قازاق دياسپوراسىنىڭ مۇشەلەرى بولدى.
مەرەكەدە بىشكەكتىك كورەرمەندەر قول شاپالاقتاپ، زور قوشەمەت كورسەتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىزستانعا رەسمي ساپارى قارساڭىندا بىشكەكتە قازاقستان كينوسىنىڭ كۇندەرى باستالدى.
سونداي-اق شوقان ءۋاليحانوۆ تۋرالى دەرەكتى فيلم تانىستىرىلدى.