ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:50, 21 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىرعىزستاندا نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ 100 جىلدىعىنا وراي كونسەرت ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - بىشكەكتە ا. مالدىبايەۆ اتىنداعى قىرعىز ۇلتتىق تەاترى ساحناسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىق ءارتىسى، تانىمال كومپوزيتور جانە ديريجەر نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولۋىنا وراي «ءالقيسسا» اتتى شىعارماشىلىق كەش ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Концерт к 100-летию композитора Нургисы Тлендиева состоялся в Кыргызстане
    Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

    ءىس-شارانى ن. تىلەندييەۆ اتىنداعى «وتىرار سازى» مەملەكەتتىك فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق وركەسترىنىڭ مۋزىكالىق ورىنداۋى اشتى. وركەستردىڭ ديريجەرى، كوركەمدىك جەتەكشى ءدىنزۇھرا تىلەنديەۆا.

    الماتى وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن كونسەرتكە قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى سەكەن تۇرىسبەك، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى زارينا التىنبايەۆا، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، كۇيشى نۇركەن ءاشىروۆ، حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ لاۋرەاتتارى ۇلجان اعلاقوۆا، تولەگەن راحىمبايەۆ، مۇسا ساپارالى، ارداق ءامىرقۇلوۆا، سالتانات قۇدايبەرگەن، فارحات قۇبيەۆ، ءادىل احمەتجانوۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى، تانىمال قومۋزشى زاكيربەك دۇيشونبەك ۋۋلۋ، سونداي-اق «سازگەن» جانە «كۇلانساز» فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق انسامبلدەرى مەن «التىناي» مەملەكەتتىك حالىق ءبي ءانسامبلى قاتىستى.

    Концерт к 100-летию композитора Нургисы Тлендиева состоялся в Кыргызстане
    Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

    ەلوردا كورەرمەندەرى قازاق مۋزىكاسىنىڭ التىن قورىنا اينالعان نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ ۇزدىك شىعارمالارىن قازاقستاندىق جانە قىرعىزستاندىق ونەرپازداردىڭ ورىنداۋىندا تىڭداپ، ەرەكشە اسەر الدى.

    Концерт к 100-летию композитора Нургисы Тлендиева состоялся в Кыргызстане
    Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

    شىعارماشىلىق كەشتە نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ «ماحامبەت»، «الاتاۋ»، «جۇرەگىم مەنىڭ»، «كۋا بول»، «قۇستار قايتىپ بارادى»، «سارجايلاۋ» سىندى تانىمال تۋىندىلارى جانە باسقا دا شىعارمالارى ورىندالدى.

    Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына орай концерт өтті
    Фото: Гүлмира Абдрахманова

    كونسەرتتىڭ قۇرمەتتى قوناقتارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك حاتشىسى مارات يمانقۇلوۆ، عىلىمي جانە شىعارماشىلىق زيالى قاۋىم وكىلدەرى، سونداي-اق قازاق دياسپوراسىنىڭ مۇشەلەرى بولدى.

    Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына орай концерт өтті
    Фото: Гүлмира Абдрахманова

    مەرەكەدە بىشكەكتىك كورەرمەندەر قول شاپالاقتاپ، زور قوشەمەت كورسەتتى.

    Концерт к 100-летию композитора Нургисы Тлендиева состоялся в Кыргызстане
    Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

    ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىزستانعا رەسمي ساپارى قارساڭىندا بىشكەكتە قازاقستان كينوسىنىڭ كۇندەرى باستالدى.

    Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына орай концерт өтті
    Фото: Гулмира Абдрахманова

    سونداي-اق شوقان ءۋاليحانوۆ تۋرالى دەرەكتى فيلم تانىستىرىلدى.

    تەگ:
    مادەنيەت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار