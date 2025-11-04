قىرعىزستاندا جاڭا ۇلگىدەگى پاسپورت بەرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلدە 3-قاراشادان باستاپ 2025 -جىلعى ۇلگىدەگى جاڭارتىلعان ديزاينى مەن كۇشەيتىلگەن قورعانىس ەلەمەنتتەرى بار جالپىازاماتتىق پاسپورتتار مەن ID- كارتالار اينالىمعا ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جاڭا ۇلگىدەگى پاسپورتتاردا 1 جانە 2 دەڭگەيلى 30 دان استام قورعانىس ەلەمەنتى، سونداي-اق 3-دەڭگەيلى ەلەمەنتتەردىڭ كوپ مولشەرى بار. ولاردا يننوۆاتسيالىق گولوگراممالار مەن كينەگراممالار، ۋلتراكۇلگىن باسپا، كريپتوگرافيالىق چيپ، جەكە دەرەكتەردىڭ لازەرلىك گراۆيروۆكاسى، مالىمەتتەر بەتىندە ەكى ءمولدىر تەرەزە، سونىڭ ىشىندە قىرعىز ويۋ-ورنەگى تۇرىندەگى تەرەزە، بىرەگەي ۆيزۋالدى وزگەرمەلى بەينەلەر قامتىلعان.
ءاربىر ۆيزالىق بەتتە ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى نىساندار مەن ورىندار، سونداي-اق تاريحي-مادەني نىشاندار - ماناس بەينەسى، «ىنتىماك وردو» رەزيدەنتسياسى، حان-ءتاڭىرى شىڭى، ايگۇل گۇلى جانە باسقا دا سۋرەتتەر بەينەلەنگەن. بۇلاردىڭ بارلىعى دا قۇجاتتاردىڭ قورعانىس ەلەمەنتتەرى رەتىندە قىزمەت ەتەدى.
جاڭا ۇلگىگە كوشۋ كەلەسى مۇمكىندىكتەردى بەرەدى:
- مەملەكەتتىك شەكارادان وتەتىن ازاماتتاردى ەسەپكە الۋدى جاقسارتۋ؛
- ترانسشەكارالىق قىلمىس پەن زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى كۇرەستىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ؛
- قۇجاتتاردىڭ قولدان جاسالۋىنا جانە زاڭسىز پايدالانىلۋىنا قارسى قورعاۋدى كۇشەيتۋ؛
- وتكىزۋ بەكەتتەرىندەگى كوشى-قون باقىلاۋىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ.
بۇعان دەيىن قىرعىزستاننىڭ وڭتۇستىك افريكاعا پاسپورت ەكسپورتىن باستاعانى حابارلانعان بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇل جىلدىڭ شىلدە ايىنان باستاپ قازاقستان ازاماتتارىنا دا قوسىمشا قورعانىس دەڭگەيى بار جاڭا ۇلگىدەگى پاسپورتتار بەرىلىپ كەلەدى.