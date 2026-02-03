قىرعىزستاندا حالىقارالىق تەلەفون الاياقتارىنا كومەكتەسكەن توپ ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتى تەلەفون الاياقتارىنا كومەكتەسكەن توپ قىزمەتىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بارلاۋ قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كامەلەتكە تولماعاندار مەن بۇرىن سوتتالعانداردان تۇراتىن توپ قىرعىزستاندىقتاردى ەلدىڭ ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارى ارقىلى WhatsApp, Telegram جانە Lalafo موبيلدى حابار الماسۋ قوسىمشالارىنداعى بانك كارتالارى مەن بەلسەندىرىلگەن اككاۋنتتارىن ساتۋعا كوندىرگەن.
سودان كەيىن شوتتار مەن بانك كارتالارى ۇرلانعان قاراجاتتى الۋ ءۇشىن حالىقارالىق الاياقتارعا ساتىلعان.
ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتكەرلەرى بولىپ كورىنگەن الاياقتار ازاماتتارعا قوڭىراۋ شالىپ، ولاردى تەرروريستىك ۇيىمدارمەن بايلانىسى بار دەپ ايىپتاپ، وسى ۇيىمداردى قارجىلاندىرعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋمەن قورقىتقان.
بارلاۋ قىزمەتى باسشىلارىنىڭ قولدارى بار جالعان بلانكىلەردى پايدالانىپ، قىلمىسكەرلەر جابىرلەنۋشىلەرگە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قاتىسى بار دەپ ايىپتاعان حاتتار جىبەرگەنى اتاپ ءوتىلدى.
ناتيجەسىندە توعىز ادام ۇستالىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى، ءۇش كامەلەتكە تولماعان بالا اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنان بوساتىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ شارالارى جالعاسىپ جاتىر.