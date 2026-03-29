قىرعىزستاندا شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەلدە بولۋ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى شەتەل ازاماتتارىنىڭ قىرعىزستان اۋماعىندا بولۋ ءتارتىبى تۋرالى ەرەجەگە وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنىن حابارلادى، دەپ جازادى كابار.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، قابىلدانعان وزگەرىستەر كوشى-قون ۇدەرىستەرىن رەتتەۋگە، شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەلدە زاڭدى تۇردە بولۋىن جەڭىلدەتۋگە، سونداي-اق ەلگە كىرۋ مەن بولۋدىڭ ايقىن، اشىق ءارى يكەمدى شارتتارىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
اتاپ ايتقاندا، ەتنيكالىق قىرعىزدار مەن ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن رەتتەيتىن ارنايى نورما ەنگىزىلدى.
وعان سايكەس، بۇرىن بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن اسىپ كەتكەن جانە قاجەتتى رۇقسات قۇجاتتارىن ۋاقىتىندا راسىمدەمەگەن تۇلعالارعا قىرعىزستان اۋماعىنا ءبىر رەت كىرۋگە رۇقسات بەرىلەدى. ولار 30 جۇمىس كۇنى ىشىندە وزدەرىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن زاڭداستىرۋعا مۇمكىندىك الادى.
وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك شەتەل ازاماتتارى مەن قابىلداۋشى تاراپتى قىرعىزستان اۋماعىندا بولۋ مەرزىمدەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا جانە جاڭا وزگەرىستەردى ەلدە بولۋدى جوسپارلاۋ كەزىندە ەسكەرۋگە شاقىرادى.
قاۋلى رەسمي جاريالانعان كۇننەن باستاپ ون كۇن وتكەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى.
وسىدان بۇرىن 2025-جىلى شەتەلگە جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن شامامەن 170 مىڭ قىرعىزستان ازاماتى كەتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.