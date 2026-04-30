قىرعىزستاندا دارىگەرلەرگە شابۋىل جاساعاندارعا جازا كۇشەيتىلمەك
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەرگە قىزمەتتىك مىندەتىن ورىنداۋ كەزىندە جاسالعان زورلىق-زومبىلىق ءۇشىن جازا ءتۇرىن كۇشەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
زاڭ جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى.
تۇزەتۋلەر كەلەسى جازالاردى كوزدەيدى:
- مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەرگە قىزمەتتىك مىندەتىن ورىنداۋ كەزىندە زورلىق-زومبىلىق كورسەتۋ، جەڭىل دەنە جاراقاتىن كەلتىرۋ نەمەسە جەڭىل ماتەريالدىق (مۇلىكتىك) زالال كەلتىرۋ قاۋپى ءۇشىن – 2 ايدان 1 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە تۇزەۋ جۇمىستارى نەمەسە 20000 نان 50000 سومعا دەيىن ايىپپۇل؛
- زورلىق-زومبىلىق قولدانىپ، ونشا اۋىر ەمەس نەمەسە اۋىر دەنە جاراقاتىن جانە ءىرى زالال كەلتىرگەنى ءۇشىن – 50000 نان 100000 سومعا دەيىن ايىپپۇل نەمەسە 1 جىلدان 3 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ؛
- اسا اۋىر دەنە جاراقاتىن سالعان جانە اسا ءىرى كولەمدە زالال كەلتىرگەنى ءۇشىن زورلىق- زومبىلىق جاساعانى ءۇشىن - 3 جىلدان 5 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ؛
- دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ قىزمەتتىك مىندەتىن ورىنداۋىنا زورلىق-زومبىلىق كورسەتىپ، كەدەرگى كەلتىرىپ، سالدارىنان دەنساۋلىعىنا اسا اۋىر زيان كەلتىرىلسە - 5 جىلدان 8 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ؛
- دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ جۇمىسىنا زاڭسىز ارالاسىپ، سونىڭ ىشىندە ب ا ق نەمەسە تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرى ارقىلى قورلاپ، قۇرمەتسىزدىك تانىتىپ، ادەپسىز مىنەز-قۇلىق كورسەتكەنى ءۇشىن - 10000 سوم ايىپپۇل؛
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قازاقستاندا دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرىنە شابۋىل جاساۋ 12 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن كوزدەيدى.