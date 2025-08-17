قىرعىزستاندا بالالاردا سيرەك كەزدەسەتىن سيندروم انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستانداعى انا مەن بالانى قورعاۋ ورتالىعىنىڭ بالالار ونكولوگياسى بولىمىنە سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋ - پەيتتس-ەگەرس سيندرومىمەن ناۋقاس ءتۇستى. بۇل تۋرالى ورتالىق باسشىسى سۇلتان ستامبەكوۆ حابارلادى.
بۇل - سيرەك كەزدەسەتىن، تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋ. ونىڭ ايتۋىنشا، تەرىدە جانە شىرىشتى قاباتتاردا (اسىرەسە اۋىزدىڭ اينالاسىندا، ەرىندە، بەتتىڭ شىرىشتى قاباتتارىندا، كەيدە قول مەن اياقتا) پيگمەنتتى داقتار بالالىق شاقتا جيى پايدا بولادى. اسقازان-ىشەك جولدارىندا پوليپتەر دە بار (ادەتتە اش ىشەكتە، ءبىراق اسقازاندا، توق ىشەكتە جانە باسقا ورگانداردا سيرەك كەزدەسەدى).
بۇل پوليپتەر گامارتومالار (قاتەرسىز)، ءبىراق ۋاقىت وتە كەلە ولار قاتەرلى ترانسفورماتسيا قاۋپىن ارتتىرادى.
اۋرۋ STK11 (LKB1) گەنىنىڭ مۋتاتسياسىنان تۋىنداۋى مۇمكىن. سيندروم اۋتوسومدى-دومينانتتى تۇردە بەرىلەدى. ياعني اتا-انالاردىڭ بىرەۋى زارداپ شەككەن بولسا، ونىڭ بالاعا بەرىلۋ قاۋپى شامامەن 50 پايىزدى قۇرايدى.
پەيتتس-ەگەرس سيندرومىنىڭ قاۋپىنە مىنالار جاتادى:
ۇيقى بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگى؛
ىشەك ىسىگى؛
اسقازان ىسىگى؛
ايەلدەردە ءسۇت بەزى، انالىق بەز جانە جاتىر موينى وبىرى؛
ەرلەردەگى اتالىق بەزدىڭ قاتەرلى ىسىگى (اسىرەسە سيرەك كەزدەسەتىن سەرتولي جاسۋشالىق ىسىگى).
سيمپتومدارى ەرىندە، تىلدە جانە اۋىز اينالاسىندا قارا قوڭىر نەمەسە قارا داقتار، ءىشتىڭ اۋىرۋى (كوبىنەسە ىشەكتىڭ پوليپپەن ينۆاگيناتسيالانۋىنان)، اسقازان-ىشەكتەن قان كەتۋ (انەميا)، ءىش قاتۋ نەمەسە ىشەك وتىمسىزدىگى بولۋى مۇمكىن.
اۋرۋدى دياگنوستيكالاۋ ءۇشىن اسقازان مەن ىشەكتىڭ ەندوسكوپياسى، كولونوسكوپيا، كاپسۋلا ەندوسكوپياسى (جىڭىشكە ىشەككە) جانە گەنەتيكالىق تەستىلەۋ جۇرگىزىلەدى.
ەمدەۋ پوليپتەردى ەندوسكوپيالىق نەمەسە حيرۋرگيالىق جولمەن الىپ تاستاۋدى، جۇيەلى سكرينينگتى جانە پروفيلاكتيكالىق شارالاردى قامتيدى.
