قىرعىزستاندا باعالار مەن تاريفتەر ءوسىپ جاتىر
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستاندا تۇتىنۋ باعالارى مەن تاريفتەرى وسى جىلدىڭ العاشقى 10 ايىندا 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىمەن سالىستىرعاندا 8,3 پايىزعا ءوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلدىڭ قاڭتارىنان قاراشاسىنا دەيىن ازىق-تۇلىك پەن الكوگولسىز سۋسىندار باعاسى 8,9 پايىزعا، الكوگولدى ىشىمدىكتەر مەن تەمەكى ونىمدەرىنىڭ باعاسى 7,9 پايىزعا، ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلاردىڭ باعاسى 7 پايىزعا، ال قىزمەت كورسەتۋ تاريفتەرى 9,1 پايىزعا ءوستى.
بيىل قاڭتاردان قاراشاسىنا دەيىن رەسپۋبليكانىڭ بارلىق ايماعىندا تۇتىنۋ باعاسى مەن تاريفتەرىنىڭ ءوسۋى بايقالدى. ەڭ ۇلكەن ءوسىم وش قالاسىندا تىركەلگەن، بۇل ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار باعالارىنىڭ 10,7 پايىزعا وسۋىمەن بايلانىستى.
ازىق-تۇلىك ونىمدەرى مەن الكوگولسىز سۋسىندار باعاسىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسۋى شۋ وبلىسىندا (12 پايىز)، الكوگولدى ىشىمدىكتەر مەن تەمەكى ونىمدەرى باعاسىنىڭ ىستىقكول وبلىسىندا (14,2 پايىز)، ال قىزمەت كورسەتۋ تاريفتەرىنىڭ 10,6 پايىزعا ءوسۋى تالاس وبلىسىندا تىركەلدى.
وسىعان دەيىن قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى نەگىزگى مولشەرلەمەنى 100 بازيستىك پۋنكتكە، 11 پايىزعا دەيىن كوتەرگەنىن جازدىق.