قىرعىزستاندا العاشقى كۇن ەلەكتر ستانسياسى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ شۋ وبلىسىنا قاراستى كەمين اۋدانىندا العاشقى كۇن ەلەكتر ستانسياسى پايدالانۋعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۋاتتىلىعى 100 مەگاۆاتت بولاتىن ستانتسيا جىلىنا شامامەن 210 ميلليون ك ۆت·ساع تازا ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرەدى، ال كومىرقىشقىل گازىنىڭ شىعارىندىلارى 120 مىڭ تونناعا قىسقارادى. ينۆەستيسيا كولەمى 56 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى. بۇل جوبا كۇن ەنەرگەتيكاسىنا سالىنعان ينۆەستيسيالار كولەمى بويىنشا ەڭ ءىرى جوبالاردىڭ ءبىرى سانالادى.
كۇن ەلەكتر ستانسياسىن ىسكە قوسۋ سالتاناتتى راسىمىندە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن بەلسەندى دامىتۋسىز حالىقتى جانە ەكونوميكا سۋبەكتىلەرىن تۇراقتى ەلەكترمەن تولىق قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- كۇن ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ اشىلۋى - ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكالىق تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋداعى جانە جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن دامىتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭنىڭ باستاۋى، - دەدى قىرعىزستان پرەزيدەنتى.
ول ەلدى دامىعان ءارى زاماناۋي مەملەكەتكە اينالدىرۋ جولىندا تۇراقتى جانە تازا ەنەرگيا كوزدەرىنە كوشۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىرعىزستاندا ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ تاپشىلىعى بايقالادى. ەلەكتر قۋاتىن ۇنەمدەۋ ماقساتىندا ەلدەگى مەملەكەتتىك اكىمشىلىك مەكەمەلەردە ساعات 18:00 دەن 06:00 گە دەيىن ىشكى جانە سىرتقى جارىقتاندىرۋ مەن ەلەكتر قۇرالدارىن پايدالانۋ شەكتەلدى. مەكتەپتەردە دە ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋ شارالارى ەنگىزىلدى.
2025 -جىلعى قىركۇيەكتە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى «كابار» اقپارات اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا الداعى قىس ەڭ قيىن كەزەڭ بولاتىنىن ەسكەرتىپ، ازاماتتاردى ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋگە شاقىرعان بولاتىن. قازىرگى تاڭدا مەملەكەت تۇتىناتىن ەلەكتر ەنەرگياسى وندىرىلەتىن كولەمنەن اسىپ ءتۇسىپ وتىر. تاپشىلىق كورشىلەس ەلدەردەن ەلەكتر ەنەرگياسىن يمپورتتاۋ ارقىلى جابىلادى.