قىرعىزستاندا العاشقى 12 جىلدىق مەكتەپ اتتەستاتى 2029-جىلى بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ بۇل تۋرالى «كابار» اقپارات اگەنتتىگىنە IV حالىقتىق قۇرىلتايدا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
قىرعىزستان باسشىسى 12 جىلدىق ءبىلىم بەرۋگە كوشۋ زامان تالابى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بىرىنشىدەن، الەمدىك ستاندارت بار، ەكىنشىدەن، الەمدىك ءبىلىم بەرۋ نارىعىنىڭ تالابى بار. ءبىز الەمدىك ەڭبەك نارىعى مەن ءبىلىم بەرۋ كەڭىستىگىنە ينتەگراتسيالانۋمەن قاتار ءجۇرۋىمىز كەرەك. العاشقى 12 جىلدىق مەكتەپ سەرتيفيكاتتارى 2029-جىلى بەرىلەدى. ايتپەسە، الەمدىك ستاندارتتارعا ساي كەلەتىن مەكتەپتەردى بىتىرمەگەن تۇلەكتەر شەتەلدەگى جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسۋگە دايىندالۋعا قوسىمشا ءبىر جىل جۇمساۋعا ءماجبۇر بولادى. قىرعىزستان ءۇشىن الەمدىك ەكونوميكادا باسەكەگە قابىلەتتى ادامي كاپيتالدى دامىتۋ وتە ماڭىزدى، - دەدى ول.
سادىر جاپاروۆ مەكتەپتەردەگى ورىننىڭ جەتىسپەۋشىلىگى مەن وقۋشىلاردىڭ تىعىزدىعى تۋرالى جيى قويىلاتىن سۇراققا دا جاۋاپ بەرىپ، ماسەلەنىڭ 12 جىلدىق ءبىلىم بەرۋگە كوشۋمەن بايلانىستى ەمەس ەكەنىن ايتتى. ول سوڭعى 10 جىلدا ەلدەگى مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ سانى 500 مىڭعا ءوسىپ، 1536633 كە جەتكەنىن مالىمدەدى.
- ەلدىڭ دەموگرافيالىق ءوسۋى، سونداي-اق قالا ورتالىقتارىنا ىشكى كوشى-قوننىڭ ارتۋى، اسىرەسە قالالاردا قوسىمشا مەكتەپتەر مەن بالاباقشالار سالۋ قاجەتتىلىگىنە اكەلدى، - دەدى قىرعىزستان پرەزيدەنتى.
ول مەكتەپ تاپشىلىعى ماسەلەسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەشىلەتىنىن جانە بۇل باعىتتاعى جۇمىستار جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان سىبايلاس جەمقورلىق پەن ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى شەشۋشى جانە جۇيەلى كۇرەس جۇرگىزىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.