قىرعىزستاندا اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ قۇرمەتىنە كوشە اتاۋى بەرىلىپ، ەسكەرتكىش ورناتىلادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ وش قالاسىندا قازاقتىڭ ۇلى اقىنى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ قۇرمەتىنە كوشە اتاۋى بەرىلىپ، ەسكەرتكىش قويىلادى، دەپ حابارلايدى كابار.
قالالىق اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، وش قالاسىنىڭ باسشىسى جەنيشبەك توكتوربايەۆ قازاقستاننىڭ وش قالاسىنداعى باس كونسۋلى مۇحتار كاريبايەۆ جانە وزبەكستاننىڭ باس كونسۋلى زافاربەك احمەدوۆپەن بىرگە ۆولگوگراد جانە ك. تيميريازيەۆ كوشەلەرىن ارالاپ كوردى.
اتالعان كوشەلەردىڭ بىرىنە قازاقتىڭ ۇلى اقىنى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ەسىمى بەرىلەدى، سونداي-اق سول كوشەلەردىڭ بىرىندە اقىنعا ەسكەرتكىش ورناتىلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا بۇل كوشەلەردە جۇرگىزىلىپ جاتقان كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن. ولاردىڭ جالپى ۇزىندىعى - 3 شاقىرىم 800 مەتر.
الداعى ءبىر اي ىشىندە وسى كوشەلەردىڭ بىرىندە اباي ەسكەرتكىشى ورناتىلىپ، شاعىن ساياباق اباتتاندىرىلماق.
بۇدان بۇرىن اباي وبلىسىنىڭ اكىمى بەرىك ءۋالي اباي اۋدانى قاراۋىل اۋىلىندا وتكەن «اباي كۇنى» مەرەكەسىندە «اباي- شاكارىم» كەسەنەسى اۋماعىندا «ەتنو اۋىل جيدەباي» كەشەنى سالىناتىندىعىن جەتكىزدى.