قىرعىزستاندا 6 مىڭ مەتردەن استام بيىككە شىعاتىن الپينيستەر رۇقسات الۋعا مىندەتتەلەدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان الپينيستەردى بيىكتىگى التى مىڭ مەتردەن اساتىن تاۋ شىڭدارىنا شىعۋعا اقىلى رۇقسات الۋعا مىندەتتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
ءتيىستى زاڭ جوباسى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ جوگوركۋ كەنەشىندە ازىرلەنىپ، قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى.
ەلدە الپينيزمنىڭ تانىمالدىعى ارتىپ كەلەدى. ال الپينيزم سالاسىندا قاۋىپسىزدىك، ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىك جانە رۇقسات الۋ ماسەلەلەرىندە قۇقىقتىق ۆاكۋۋم تۋدىراتىن زاڭناما ءالى جوق.
رۇقسات الۋ مىنالارعا مۇمكىندىك بەرەدى:
* مەملەكەتتىك ورگاندار الپينيستەردىڭ ءجۇرۋ باعىتتارىن قاداعالاۋ جانە قاجەت بولعان جاعدايدا قار كوشكىنى قاۋپىمەن، اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋىمەن جانە كۇردەلى لوگيستيكامەن بايلانىستى توتەنشە جاعدايلارعا جەدەل دەن قويۋ؛
* انتروپوگەندىك جۇكتەمەنى شەكتەۋ، الپينيستەر اعىنىن باقىلاۋ جانە ەكولوگيالىق تۇراقتى الپينيزم پرينتسيپتەرىن جۇزەگە اسىرۋ؛
* رۇقسات بەرۋدەن تۇسكەن قاراجاتتى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا (تاۋ لاگەرلەرى، تاۋ جولدارى، بايلانىس جۇيەلەرى)، اۆاريالىق- قۇتقارۋ جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋعا جانە تابيعي اۋماقتاردى قورعاۋعا باعىتتاۋ.
الپينيستەرگە رۇقسات بەرۋ مەن تىركەۋدىڭ اشىق تەتىكتەرى تاۋعا شىعۋشىلاردىڭ سەنىم دەڭگەيى مەن قۇقىقتىق قورعالۋىن ارتتىراتىنى اتالىپ ءوتتى.
تاۋ شىڭدارىنا ەكسپەديتسيالار جۇرگىزۋ كەزىندە الپينيستەردىڭ مەديتسينالىق كومەك پەن ەۆاكۋاتسيانى قامتيتىن قولدانىستاعى ساقتاندىرۋى بولۋى كەرەك. سونداي-اق، بارلىق قالدىقتاردى ارنايى كوزدەلگەن ورىندارداعى جەكە قاپتارعا تاستاۋ مىندەتتەلەدى. قۇجاتقا سايكەس، پەرميت الۋدى قاجەت ەتەتىن تاۋلارعا ورمەلەۋ تەك سەرتيفيكاتتالعان گيدتىڭ كومەگىمەن مۇمكىن بولادى.
تولەم ءتارتىبى، مولشەرى مەن رۇقسات قاجەت اۋماقتاردىڭ تىزبەسىن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مينيسترلەر كابينەتى بەلگىلەيدى. بۇعان دەيىن ساراپشىلار قىرعىزستان تاۋلارىنداعى رەسەيلىك الپينيستى قۇتقارۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتقان.