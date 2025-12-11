قىرعىزستان س ءى م ءولىم جازاسىن قايتارۋ ماسەلەسىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ءولىم جازاسىن قايتارۋ ماسەلەسى بويىنشا رەسمي مالىمدەمە جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستاندا كامەلەتكە تولماعان قىزدى زورلاپ ءولتىرۋ ءىسى قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىرعاننان كەيىن پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ بالالاردى زورلاۋ جانە زورلاۋمەن ۇشتاسقان ايەل ادامدى ءولتىرۋ قىلمىستارى ءۇشىن ءولىم جازاسىن ەنگىزۋدى تاپسىرعان ەدى. كەيىن پرەزيدەنت اكىمشىلىگى وسى قىلمىستارعا ءولىم جازاسىن قاراستىراتىن كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ باستاماسىن كوتەردى. جەلتوقسان ايىنىڭ باسىندا قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنەن كونستيتۋتسيالىق سوتقا «قىرعىزستان كونستيتۋتسياسىنا وزگەرىس ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىنا قورىتىندى بەرۋ جونىندە ۇسىنىس ءتۇستى.
زاڭ جوباسىندا كونستيتۋتسيانىڭ 25-بابىنىڭ 1-بولىگىندە وزگەرىس ەنگىزۋ ۇسىنىلادى. ول بويىنشا بالالارعا قاتىستى سەكسۋالدىق سيپاتتاعى اسا اۋىر قىلمىستارعا جانە زورلىق-زومبىلىق جاساپ، كىسى ولتىرگەندەرگە ءولىم جازاسىن ەرەكشە جازا شاراسى رەتىندە قولدانۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلادى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتى ءولىم جازاسىن قايتا ەنگىزۋ قۇقىقتىق تۇرعىدا دا، جالپى العاندا دا مۇمكىن ەمەس جانە جول بەرىلمەيدى دەپ ەسەپتەيدى.
س ءى م قىرعىزستاننىڭ ازاماتتىق جانە ساياسي قۇقىقتار تۋرالى حالىقارالىق پاكتىنىڭ ەكىنشى فاكۋلتاتيۆتىك حاتتاماسىنا قوسىلۋ ارقىلى ءولىم جازاسىن قايتا ەنگىزبەۋ نەمەسە وعان ەش جاعدايدا جۇگىنبەۋ تۋرالى مەرزىمسىز مىندەتتەمە العانىن ەسكە سالدى.
- مۇنداي جاعدايدا ىشكى زاڭناماعا ءولىم جازاسىن ەنگىزۋ قىرعىز رەسپۋبليكاسىن ءسوزسىز ءوزىنىڭ شارتتىق مىندەتتەمەلەرىن بۇزاتىن مەملەكەت جاعدايىنا قويادى. بۇل حالىقارالىق قۇقىقتىڭ كونستيتۋتسيالىق تۇردە بەكىتىلگەن مويىندالۋىنا جانە حالىقارالىق شارتتاردى ادال ورىنداۋ قاعيداتىنا سايكەس كەلمەيدى.
قىرعىزستان قۇقىقتىق مەملەكەت رەتىندە بارلىق حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىن ادال ورىنداۋىن جالعاستىرادى. سونىمەن قاتار وسى مىندەتتەمەلەردىڭ بولىگى رەتىندە بالالار مەن ايەلدەرگە قارسى قىلمىستار ءۇشىن جازانى كۇشەيتۋ ماقساتىندا ۇلتتىق زاڭناماعا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ جۇمىستارى جالعاسادى، - دەپ قوستى س ءى م.
بۇعان دەيىن قىرعىزستاننىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتى ءولىم جازاسىن قايتارۋدى قولداماعانىن جازعان ەدىك.