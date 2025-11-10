قىرعىزستان پرەزيدەنتى: ەندى توڭكەرىس بولمايدى، مەملەكەت كۇشەيدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ حالىققا جولداۋىندا ەلدەگى تۇراقتىلىقتى شايقالتپاق بولعان كەز كەلگەن ارەكەت ءساتسىز اياقتالاتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kabar.
مەملەكەت باسشىسى مالىمدەگەندەي، بۇرىنعى جەمقورلىق سحەمالارى جويىلعان سوڭ تابىس كوزىنەن ايىرىلعان كەيبىر توپتار بلوگەرلەر مەن ارانداتۋشىلار ارقىلى قوعامعا جالعان اقپارات تاراتىپ، حالىق اراسىندا نارازىلىق تۋدىرۋعا تىرىسۋدا.
«ولار كىمدەر؟ ولاردىڭ اراسىندا ءىرى كوررۋپسيالىق ىستەر بويىنشا ۇستالىپ، سوت شەشىمىمەن مەملەكەتكە قارجى مەن مۇلىك قايتارعاندار بار. سونداي-اق كولەڭكەلى تابىس جۇيەسىن جوعالتقان، قىزمەتىنەن كەتكەن سوڭ اشۋ-ىزامەن كەك العىسى كەلەتىندەر بار. ياعني جەكە مۇددەسى ءۇشىن رەنجىگەن ادامدار»، - دەدى سادىر جاپاروۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر بلوگەرلەر مەملەكەت بىرتىندەپ شەشىپ كەلە جاتقان ماسەلەلەردى قايتا كوتەرىپ، حالىقتى اداستىرۋدا.
«بلوگەرلەر ارقىلى «KG Group»، «يحسان» سياقتى الاياق كومپانيالار سالعان تۇرعىن ۇيلەر تۋرالى ەسكى تاقىرىپتاردى قوزدىرىپ، ولاردى ساپاسىز ەتىپ كورسەتۋگە تىرىسىپ جاتىر. ءبىز بۇل ۇيلەردى زاڭداستىرىپ، ەلەكتر جۇيەسىنە قوسىپ، كەزەڭ-كەزەڭىمەن اياقتايمىز. قالعان ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن ۋاقىت كەرەك. سوندىقتان ەلدە بەيبەرەكەت بولادى دەپ ۇمىتتەنبەڭىزدەر، توڭكەرىس بولمايدى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سادىر جاپاروۆ قازىرگى قىرعىزستان بۇرىنعى ءالسىز مەملەكەت ەمەس ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
«بىرىنشىدەن، ءبىز ەندى توڭكەرىس جاساۋعا سەبەپ بەرمەيمىز. ەكىنشىدەن، مەملەكەت ءالسىز ەمەس، قازىر ول كۇشتى مەملەكەتكە اينالدى. ۇشىنشىدەن، حالىق كىمگە سەنۋ كەرەكتىگىن جانە كىم بيلىكتە بولۋى ءتيىس ەكەنىن جاقسى بىلەدى. بۇدان بىلاي توڭكەرىستەردى تەك تۇسىڭىزدە عانا كورەسىزدەر. توناۋ، باسبۇزارلىق، بيلىك ءۇشىن اشكوزدىك پەن بايلىققا ۇمتىلۋ ەندى وتكەننىڭ ءىسى بولىپ قالسىن»، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، قىرعىزستاندا جوگوركۋ كەنەش دەپۋتاتتارىن مەرزىمىنەن بۇرىن سايلاۋ 2025 -جىلعى 30-قاراشادا وتەدى. سادىر جاپاروۆ بۇل سايلاۋدىڭ ءادىل ءوتۋىن جەكە باقىلاۋىنا الاتىنىن مالىمدەگەن. كانديداتتاردى تىركەۋ كەزەڭى اياقتالدى.